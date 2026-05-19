इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीको अन्त्येष्टि आगामी जुलाई ४ देखि सुरु हुने

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- दिवङ्गत इरानी सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीको अन्त्येष्टि कार्यक्रम आगामी जुलाई ४ देखि तेहरानमा शुरू हुने भएको छ ।
- इजरायली र अमेरिकी हवाई हमलामा घाइते भएका खामेनीका छोरा मोज्तबा खामेनी इरानको नयाँ सर्वोच्च नेता बनेका छन् ।
- पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले युद्धरत इरान र अमेरिकाबीच शान्ति सम्झौताको फ्रेमवर्कमा सहमति जुटेको दाबी गर्नुभएको छ ।
३१ जेठ, काठमाडौं । इरानका दिवंगत सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीको अन्त्येष्टि कार्यक्रम आगामी जुलाई ४ देखि तेहरानमा सुरु हुने भएको छ। इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूको जानकारी अनुसार, यो अन्त्येष्टि जुलाई ९ मा उनको गृहसहर मशहदमा समापन हुनेछ।
गत फेब्रुअरी २८ मा इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि गरेको पहिलो दिनको हवाई हमलामा ८६ वर्षीय खामेनी मारिएका थिए। उनले ३६ वर्षसम्म इस्लामिक गणतन्त्र इरानको नेतृत्व सम्हालेका थिए।
अन्त्येष्टि कार्यक्रम अन्तर्गत जुलाई ७ मा तेहरानको दक्षिणमा रहेको पवित्र सहर कोममा पनि विशेष धार्मिक समारोह आयोजना गरिने सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। इस्लामिक कानुन अनुसार मृत शरीरलाई २४ घण्टाभित्रै गाड्नुपर्ने नियम भए पनि युद्धको समय जस्ता विशेष परिस्थितिमा यसलाई केही समय पछि सार्न मिल्ने छुट रहेको छ।
खामेनीले आफ्नो शासनकालमा इरानलाई एक शक्तिशाली अमेरिका विरोधी शक्तिका रूपमा स्थापित गरेका थिए। उनले लेबनानको हिजबुल्लाह जस्ता लडाकु समूहहरूमार्फत मध्यपूर्वी क्षेत्रमा इरानको सैन्य प्रभाव विस्तार गरेका थिए। देशभित्र भएका विभिन्न जनविद्रोहहरूलाई उनले कडा रूपमा दबाएका थिए।
खामेनीले सधैँ अमेरिकाको कडा आलोचना गरिरहे। अर्कोतर्फ, अमेरिकी प्रशासनहरूले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर सिर्जित विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरे पनि त्यसमा सफल हुन सकेका थिएनन्।
जुन हवाई हमलामा खामेनी मारिएका थिए, त्यसले मध्य तेहरानमा रहेको उनको मुख्य सरकारी निवासलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको थियो। सोही हमलामा खामेनीका ५६ वर्षीय छोरा मोज्तबा खामेनी पनि घाइते भएका थिए भने उनले आफ्नी श्रीमतीलाई गुमाएकी थिइन्। मोज्तबा अहिले आफ्ना पिताको उत्तराधिकारीका रूपमा इरानको नयाँ सर्वोच्च नेता बनेका छन्।
यसैबिच, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले शनिबार एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार विगत तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि युद्धमा रहेका इरान र अमेरिका अन्ततः एक शान्ति सम्झौताको फ्रेमवर्कमा सहमत भएका छन्।
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