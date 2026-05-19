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कर्णाली बजेट : ‘एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका हुन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १ गते १७:४५

१ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका हुन् ।

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय स्तरमा प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गरिने छ ।

साथै,  सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्री शाहले बताए । त्यसका लागि ७ करोड १४ लाख ४९ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘स्वस्थ माटो, दिगो उत्पादन’ नामक कार्यक्रम मार्फत प्रदेशमा कृर्षकको माटो परीक्षण गरिने अर्थमन्त्री शाहले बताए ।

कर्णाली बजेट स्थानीय तह
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