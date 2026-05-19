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मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन संशोधन हुँदैछ : मन्त्री वादी

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३ गते १९:१०

३ असार, काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ को संशोधन प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएकी छिन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफनो मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

मन्त्री वादीले महिलाविरुद्ध हुने कुनै पनि किसिमको कार्यलाई कानून बमोजिम दण्डनीय बनाई पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गर्नेगरी लैंगिक हिंसा विरुद्धको एकीकृत कानून तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् ।

‘मानव बेचविखन तथा ओसापसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को संशोधन प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको छ । यसका साथै आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको संविधान बमोजिम महिला विरुद्ध हुने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा वा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारिरीक, मानसिक र यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण हुन नदिन तथा यस्तो कार्यलाई कानून बमोजिम दण्डनीय बनाई पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गर्ने गरी लैंगिक हिंसा विरुद्धको एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ,’ उनले भनेकी छिन् ।

उनले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने लैगिक हिंसा निवारण तथा प्रतिकार्यका लागि एकीकृत सेवा पहुँच कार्यक्रम १२ वटा स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा संचालन गर्ने योजनाबारे पनि संसदलाई जानकारी गराइन् ।

‘विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा महिला र बालबालिकामाथि हुने लैंगिक हिंसा निवारण तथा प्रतिकार्यका लागि एकीकृत तथा बुहपक्षीय सेवा पहुँच बढाउने उद्देश्य बमोजिम लैंगिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यको लागि  एकीकृत सेवा पहुँच कार्यक्रम १२ वटा स्थानीय तहमा संचालन गरिनेछ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री वादीले महिला हिंसा रोक्नका लागि सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिएको पनि स्मरण गराइन् ।

मानव बेचविखन सीता वादी
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