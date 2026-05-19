+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एक्सले ‘विज्ञापन क्याम्पेन’ निगरानी प्रक्रियालाई थप सरल बनायाे

एक्सले विज्ञापन साझेदारहरूका लागि आफ्ना विज्ञापन ‘क्याम्पेन’ को प्रभावकारिता र नतिजा निगरानी गर्ने प्रक्रियालाई थप सरल र विस्तृत बनाएको छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३ गते २०:५८

सामाजिक सञ्जाल एक्सले विज्ञापन साझेदारहरूका लागि आफ्ना विज्ञापन ‘क्याम्पेन’ को प्रभावकारिता र नतिजा निगरानी गर्ने प्रक्रियालाई थप सरल र विस्तृत बनाएको छ। कम्पनीले गुगल ट्याग म्यानेजर (जीटीएम) सँग नयाँ साझेदारी गर्दै विज्ञापनको ‘इभेन्ट ट्र्याकिङ’ क्षमतालाई बढाएको हो।

गुगलको ट्याग म्यानेजरले मार्केटर्स वा विज्ञापनदाताहरूलाई वेबसाइटको मुख्य कोड परिवर्तन नगरीकन मार्केटिङ र एनालिटिक्स ट्यागहरू व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिन्छ। वेबसाइटमा जीटीएम कोड राखेपछि विज्ञापनदाताले एउटै केन्द्रीय प्रणालीबाट सबै ट्र्याकिङ ट्यागहरू सञ्चालन गर्न सक्छन्। अब यही सजिलो प्रक्रियामार्फत विज्ञापनदाताहरूले एक्सको ट्र्याकिङ ट्याग पनि आफ्नो वेबसाइटमा जोड्न पाउनेछन्।

एक्सका अनुसार अब विज्ञापनदाताहरूले ‘एक्स एड्स म्यानेजर’ भित्रै कुनै कोडिङ बिना (नो- कोड एक्स्पिरियन्स) गाइड पछ्याएर सिधै ‘पिक्सेल’ र ‘कन्भर्सेसन एपीआई’ सेटअप गर्न सक्नेछन्। यसले गर्दा प्राविधिक ज्ञान वा डेवलपरको सहयोग बिना नै विज्ञापनबाट वेबसाइटमा भएका कन्भर्सनका विवरणहरू ट्र्याक गर्न सकिनेछ।

यस प्रविधिलाई थप बलियो बनाउन एक्सले ‘रियल-टाइम कन्भर्सेसन डायग्नोस्टिक्स’ नामक एउटा नयाँ लाइभ ड्यासबोर्ड पनि सुरु गरेको छ। यस ड्यासबोर्डमार्फत विज्ञापनदाताहरूले पिक्सेल र सीएपीआई इभेन्टको अवस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा निगरानी गर्न र प्राविधिक समस्याहरू तुरुन्तै पत्ता लगाई समाधान गर्न सक्नेछन्।

साथै, प्राविधिक टोली र विकासकर्ताहरूको सहजताका लागि एक्सले आफ्ना सबै कन्भर्सेसन एपीआई स्रोतहरूलाई ‘इभेन्ट्स म्यानेजर’ भित्र एकीकृत गरिदिएको छ।

विज्ञापन ‘क्याम्पेन’ सामाजिक सञ्जाल एक्स
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ऋण तिर्न विकासभन्दा दोब्बर खर्च, सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब

ऋण तिर्न विकासभन्दा दोब्बर खर्च, सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब
मन्त्रीको घरको पेटीमा उखु पेल्नेमाथि बुटवल नगर प्रहरीको ‘दादागिरी’

मन्त्रीको घरको पेटीमा उखु पेल्नेमाथि बुटवल नगर प्रहरीको ‘दादागिरी’
‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’

‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’
दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई थुनामा पठाउन अदालतको आदेश

दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई थुनामा पठाउन अदालतको आदेश
व्हाट्सएपमा म्यासेज ‘सेड्युल’ गर्ने फिचर आउँदै, समय तोकेर पठाउन मिल्ने

व्हाट्सएपमा म्यासेज ‘सेड्युल’ गर्ने फिचर आउँदै, समय तोकेर पठाउन मिल्ने
बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’

‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’
बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना
२२ लाख फिरौती मागेर चितवनबाट अपहरण, बालककै चलाखीले जोगियो ज्यान

२२ लाख फिरौती मागेर चितवनबाट अपहरण, बालककै चलाखीले जोगियो ज्यान
कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?
प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य
परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने
ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित