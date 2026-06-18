डियाजको गोलमा कोलम्बिया फेरि अगाडि

४ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत अहिले भइरहेको खेलमा कोलम्बियाले उज्बेकिस्तान विरुद्ध फेरि अग्रता लिएको छ ।
मेक्सिकोको ऐतिहासिक अज्टेका स्टेडियममा भइरहेको खेलमा लुइस डियाजले ६५औं मिनेटमा गोल गर्दै कोलम्बियालाई २-१ को अग्रता दिलाएका हुन् ।
विश्वकपमा डेब्यु गरिरहेको उज्बेकिस्तानका लागि अब्बोसबेक फेजुल्लाएभले बराबरी गोल फर्काएको पाँच मिनेटपछि नै डियाजले गोल गरेका हुन् ।
उज्बेकिस्तानका फेजुल्लाएभले ६०औं मिनेटमा बराबरी गोल गरेका थिए । उनी फिफा विश्वकपमा उज्बेकिस्तानका लागि गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बने ।
त्यसअघि कोलम्बियाका डानिएल मुनोजले ४०औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका हुन् । उनले लुइस डियाजको पासमा वान टच फिनिसिङ गरे ।
एसियाली राष्ट्र उज्बेकिस्तानले यसै खेलबाट विश्वकपमा डेब्यु गरेको हो । सन् २००६ मा इटालीलाई विश्वकप जिताउँदाका कप्तान फाबियो कानभारो हाल उज्बेकिस्तानको प्रशिक्षक छन् ।
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