+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमालेको पार्टी पुनर्गठन अभियानसहितको सुझाव संकलन आजदेखि लुम्बिनीमा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ४ गते १०:३२

४ असार, बुटवल । नेकपा एमालेले सञ्चालन गरिरहेको पार्टी पुनर्गठन अभियान तथा निर्वाचन समीक्षा अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय बैठक आजदेखि सुरु हुँदैछ । बागमती र कोशी प्रदेशपछि लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यक्रम हुन लागेको हो ।

कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि पार्टीको केन्द्रीय टोली लुम्बिनी आइपुगेको छ ।

एमाले लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कंडेलका अनुसार कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा आयोजना हुने बैठकमा पार्टीका उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ,गोकर्ण विष्ट, महासचिव शंकर पोखरेल तथा सचिव एवं लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज छविलाल विश्वकर्मालगायत शीर्ष नेताको सहभागिता रहनेछ।

बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी तथा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको उपस्थिति रहने अध्यक्ष कंडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बैठकको मुख्य एजेन्डा पार्टीको संगठनात्मक पुनःगठन, पछिल्लो निर्वाचनको समीक्षा तथा आगामी रणनीति तय गर्ने रहनेछ। बैठकबाट संगठनलाई थप सुदृढ बनाउने तथा कार्यकर्तालाई सक्रिय बनाउने विषयमा समेत छलफल हुने जनाइएको छ।

बागमती र कोशी प्रदेशमा भएको कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश नेताले पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गरी पार्टी पुनर्गठन हुनुपर्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका छन् ।

पार्टी सचिवालयमा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा अब पार्टी अघि बढ्न नसक्ने भन्दै नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा दुई तिहाई बढी बहुमत पदाधिकारीले धारणा राखेका थिए ।

नेकपा‍ एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सरकारको विदेश नीतिमा देशभक्तहरू ढुक्क हुने स्थिति छैन : प्रदीप ज्ञवाली

सरकारको विदेश नीतिमा देशभक्तहरू ढुक्क हुने स्थिति छैन : प्रदीप ज्ञवाली
झापाबाहेक कोशी एमालेका जिल्ला अध्यक्षहरू पुनर्गठनको पक्षमा

झापाबाहेक कोशी एमालेका जिल्ला अध्यक्षहरू पुनर्गठनको पक्षमा
बजेट विनियोजन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्न एमाले सांसदको माग

बजेट विनियोजन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्न एमाले सांसदको माग
शंकर पोखरेलको दाबी- एमाले पुनर्गठन औपचारिक निर्णय हो, मतमतान्तरको कुरा भ्रामक

शंकर पोखरेलको दाबी- एमाले पुनर्गठन औपचारिक निर्णय हो, मतमतान्तरको कुरा भ्रामक
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख आचार्यले गरे पदभार ग्रहण

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख आचार्यले गरे पदभार ग्रहण
एमाले फुट्ने छैन, पुनर्गठन हुनेछ : योगेश भट्टराई

एमाले फुट्ने छैन, पुनर्गठन हुनेछ : योगेश भट्टराई

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं

परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं
बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना
‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’

‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’
२२ लाख फिरौती मागेर चितवनबाट अपहरण, बालककै चलाखीले जोगियो ज्यान

२२ लाख फिरौती मागेर चितवनबाट अपहरण, बालककै चलाखीले जोगियो ज्यान
कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?
प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य
परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित