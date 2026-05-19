एमाले फुट्ने छैन, पुनर्गठन हुनेछ : योगेश भट्टराई

१ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले एमाले पुर्नगठन हुने बताएका छन् । पुनर्गठन हुँदा एमाले नफुट्ने उनको भनाइ छ ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘ढुक्क रहनुहोस । लोभ छैन, पाप छैन, पुनर्गठन हुनेछ । फुटने छैन । टुटने छैन ।’
उनका अनुसार पुनर्गठन हुँदा सबै मिल्ने छन् । थप एकताबद्ध हुनेछन् । सबैको सम्मान हुनेछ । अगाडि लेख्छन, ‘मति सुध्रने छ । गति बढ़ने छ ।’
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