एमाले पुनर्गठन सुझाव कार्यदलको बैठक जारी

२६ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमाले पार्टी पुनर्गठन सम्बन्धी सुझाव कार्यदलको बैठक अहिले बसीरहेको छ । बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसिरहेको हो ।
यही जेठ १० गतेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद छ । तर कार्यदल गठनको १५ दिनपछि आज पहिलोपटक बैठक बसेको हो ।कार्यदलले पार्टी पुनर्गठनबारे सुझाव संकलन गरी सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
नेकपा एमालेको विधान अधिवेशनदेखि नै नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनर्गठनको माग उठ्दै आएको छ । जेनजी आन्दोलन पछाडि यो माग झन् चर्को भएको छ ।
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