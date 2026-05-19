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एमाले लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचेतकमा रोका मगर र सचेतकमा लामिछाने नियुक्त

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २५ गते १९:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभाको प्रमुख सचेतकमा यमुना रोका मगर र सचेतकमा नवराज लामिछानेलाई नियुक्त गरेका छन् ।
  • यसअघिका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरी सोमबार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

२५ जेठ, बुटवल । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभाको प्रमुख सचेतकमा रोल्पाकी यमुना रोका मगर र सचेतकमा कपिलवस्तुका नवराज लामिछाने नियुक्त भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभाको विधान अनुसार प्रमुख सचेतकमा रोल्पाकी यमुना रोका मगर र सचेतकमा कपिलवस्तुका नवराज लामिछानेलाई नियुक्त गरेका हुन् ।

दुवै जनालाई आजैको मितिदेखि लागु हुने गरी नियुक्त गरिएको हो ।

यसअघि प्रमुख सचेतक रुपन्देहीका तुलसीप्रसाद चौधरी र सचेतकमा यमुना रोका मगर थिए ।

चौधरीले सोमबार नै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

त्यस्तै सचेतक रोका मगर प्रमुख सचेतकमा नियुक्त भएपछि रिक्त रहेको सचेतक पदमा लामिछानेलाई नियुक्त गरिएको हो ।

नेकपा‍ एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा
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