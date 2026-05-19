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पर्यटकलाई दलालले पार्दैछन् प्रलोभन, विभागले गरायो सचेत

नेपालमा कानुनसम्मत बसोबास गर्ने विदेशीको सुरक्षा, अधिकार तथा वैध लगानीको संरक्षणप्रति अध्यागमन विभागले सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ५ गते १३:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अध्यागमन विभागले विदेशी पर्यटकलाई प्रलोभनमा पारी ठगी गर्ने र गैरकानूनी कार्यमा संलग्न गराउने दलाल सक्रिय रहेको भन्दै सचेत गराएको छ ।
  • एक वर्षमा पर्यटक भिसामा अधिकतम १५० दिन मात्र नेपाल बस्न पाउने नियम विपरीत बस्न खोज्दा विदेशी नागरिक दलालको ठगीमा पर्ने गरेका छन् ।
  • विभागले भिसासम्बन्धी सबै सेवा अनलाइन र स्वचालित प्रणालीमार्फत प्रवाह हुने भएकाले कुनै पनि तेस्रो पक्षको प्रलोभनमा नपर्न आग्रह गरेको छ ।

५ असार, काठमाडौं । नेपालमा पर्यटकलाई दलालले प्रलोभनमा पारी गैरकानुनी गतिविधिमा सहयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । यसबारे अध्यागमन विभागले सचेत गराएको छ ।

धेरै विदेशी पर्यटक भिसाबाट व्यावसायिक भिसा, अध्ययन भिसा, श्रम भिसा लगायत लामो अवधिका भिसामा रूपान्तरण भई नेपालमा बस्ने गरेको तथा विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न हुने गरेका छन् ।

नेपालमा कानुनसम्मत बसोबास गर्ने विदेशीको सुरक्षा, अधिकार तथा वैध लगानीको संरक्षणप्रति अध्यागमन विभाग सदैव प्रतिबद्ध रहेको विभागले जारी गरेको सूचनामा छ ।

तर, विभागले हालै अध्ययन भिसा, गैरपर्यटक (नाता/विवाह) भिसा तथा व्यावसायिक भिसासम्बन्धी केही घटना अनुसन्धान गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्ति (दलाल) हरूले विदेशीलाई विभिन्न किसिमबाट भ्रममा पार्ने र ठगी गर्ने कार्य भइरहेका तथ्य फेला परेका छन् ।

यस्ता व्यक्तिले नक्कली तथा झुटो कागजात तयार गर्ने, नेपाल बसाइ अवधि गैरकानुनी रूपमा लम्ब्याउने प्रलोभन दिने, सेवा शुल्कका नाममा ठूलो रकम असुल गर्ने तथा गलत कानुनी परामर्श प्रदान गर्ने गरेको पाइएको छ ।

विभागले यस्ता गतिविधिमाथि निरन्तर निगरानी गरिरहेको बताएको छ । यस्ता कार्यका कारण कतिपय विदेशी नागरिक अञ्जानमा समेत अध्यागमन कानुन उल्लंघनमा संलग्न हुन पुग्दा गम्भीर कानुनी कारबाही भोग्न बाध्य भएको देखिएको छ ।

विभागको तथ्यांक अनुसार प्रत्येक वर्ष जुन महिनादेखि यस्ता ठगी तथा प्रलोभन सम्बन्धी घटना उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने गरेको देखिएको छ । अध्यागमन कानुन बमोजिम विदेशी नागरिकले एक भिसा वर्षमा पर्यटक भिसामा अधिकतम १ सय ५० दिनसम्म मात्र नेपालमा बस्न पाउने व्यवस्था छ ।

उक्त अवधि समाप्त हुन लाग्दा केही व्यक्तिले नेपालमा लामो समय बस्ने प्रयोजनका लागि गैरकानुनी उपाय खोज्ने तथा व्यक्तिहरूको प्रभावमा पर्ने गरेका उदाहरण भेटिएका छन् ।

अध्यागमन विभागले भिसा प्रणाली आधुनिक, सरल, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले अधिकांश सेवा अनलाइन तथा स्वचालित प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सेवाप्रवाह अझ सहज, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन डिजिटल टाइम कार्ड प्रणाली समेत कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । अहिलेको प्रणालीमा भिसासम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न कुनै पनि तेस्रो पक्षको आवश्यकता नपर्ने समेत विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

विभागले नेपालमा रहेका वा नेपाल भ्रमण गर्न आउने सम्पूर्ण विदेशीलाई भिसा उपलब्ध गराइदिने, भिसा अवधि थप गर्ने वा भिसाको प्रकार परिवर्तन गर्ने नाममा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्ति वा एजेन्सीको प्रभावमा नपर्न तथा त्यस्ता व्यक्तिलाई रकम वा कागजात उपलब्ध नगराउन अनुरोध गरेको छ ।

भिसासम्बन्धी सही सूचना तथा आवश्यक सहजीकरणका लागि अध्यागमन विभाग, सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, एकल बिन्दु सेवा केन्द्र तथा पर्यटक प्रहरीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सकिने भएको छ । अध्यागमन सम्बन्धी सबै सेवा कानुन बमोजिम आधिकारिक माध्यमबाट मात्र लिन समेत अनुरोध गरिएको छ ।

अध्यागमन विभाग दलाल प्रलोभन विदेशी पर्यटक
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