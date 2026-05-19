सदर चिडियाखानामा भेटियो बर्डफ्लु

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- ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानाका जीवजन्तुमा बर्डफ्लु पुष्टि भएपछि आजदेखि चिडियाखाना अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ ।
- संक्रमण थप फैलिन नदिन र आगन्तुकको सुरक्षाका लागि चिडियाखाना प्रशासनले सम्पूर्ण गतिविधिहरू स्थगित गरेको छ ।
- गत चैत महिनामा कोशी प्रदेशमा देखिएको बर्डफ्लु संक्रमण हालसम्म देशभरका १० जिल्लामा फैलिसकेको छ ।
५ असार, काठमाडौं । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना परिसरभित्र रहेका जीवजन्तुमा बर्डफ्लु पुष्टि भएको छ ।
बर्डफ्लु पुष्टि भएपछि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले सञ्चालन गर्दै आइरहेको सदर चिडियाखानाले सूचना जारी गर्दै आजदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको जानकारी दिएको छ ।
चिडियाखानाका अनुसार संक्रमण थप फैलिन नदिन र आगन्तुकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि आजदेखि नै लागु हुने गरी चिडियाखानाका सम्पूर्ण गतिविधिहरू स्थगित गरिएको छ ।
गत चैतमा कोशी प्रदेशमा देखिएको बर्डफ्लु संक्रमण अहिलेसम्म १० जिल्लामा फैलिसकेको छ ।
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