+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपा महाविधेशनमा चिकित्सकसहित ३ एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ६ गते ८:४१

६ असार, चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनको भरतपुरमा हुने प्रथम राष्ट्रिय महाविधेशनमा स्वास्थ्यकर्मीसहित तीन वटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिने भएको छ ।

महाविधेशन उद्घाटन सत्रमा ३ वटा सुविधा सम्पन्न ३ वटा एम्बुलेन्ससहित चिकित्सक, नर्स र पारामेडिक्सको व्यवस्था गरिएको महाधिवेशन स्वास्थ्य उपसमितिका प्रमुख रहेका डा. मनोहर प्रधानले जानकारी दिए ।

उनले तीन वटा मध्ये एउटा एम्बुलेन्स महाविधेशनको स्टेज नजिकै भीआईपीहरुका लागि हुनेछ भने बाँकी दुईवटा अन्य सहभागीहरुका लागि हुने गरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । आकस्मिक उपचारका लागि आवश्यक औषधि, किटहरुसहित आकस्मिक सेवा दिइरहेका चिकित्सकहरु राखिने डा. प्रधानले जानकारी दिए ।

चितवनमा अत्याधिक गर्मी भएको कारणले हिटस्ट्रोक हुन सक्ने हुँदा पर्याप्त सावधानी अपनाइने उनले बताए । ‘गर्मी पनि छ, टाढाबाट आउने सुगर, प्रेसरका बिरामीका लागि समस्या हुन सक्छ, एक्कासी प्रेसर बढ्ने, सुगर कम भएर बेहोस हुन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ’, डा. प्रधानले भने, ‘बिरामीलाई तुरुन्तै अस्पताल लैजाने गरी प्रवन्ध गरेका छौं ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले रास्वपाको महाविधेशनमा कोही बिरामी भए उपचारका लागि तुरुन्तै पहल गर्न इलाका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी सुवास भट्ट, शशस्त्र प्रहरीका डीएसपी दिलबहादुर रायमाझी र नीजि अस्पताल समन्वय समितिका अध्यक्ष विक्रम अधिकारी रहेको तीन जनाको कमिटी गठन गरेको छ ।

बिरामीलाई थप उपचारका लागि लैजानुपरेमा यो कमिटीसहित रास्वपाको स्वास्थ्य विभागले थप समन्वय गर्ने डा. प्रधानले जानकारी दिए ।

रास्वपा महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपा महाधिवेशनको सुरक्षामा १०८७ प्रहरी परिचालन गरिने

रास्वपा महाधिवेशनको सुरक्षामा १०८७ प्रहरी परिचालन गरिने
रास्वपा महाधिवेशन  बन्दसत्रको हल भाडा १३ लाख ५० हजार

रास्वपा महाधिवेशन  बन्दसत्रको हल भाडा १३ लाख ५० हजार
विशाल जनमतलाई संगठनमा ढाल्ने रास्वपा महाधिवेशन

विशाल जनमतलाई संगठनमा ढाल्ने रास्वपा महाधिवेशन
रास्वपामा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ, नभए लोकतान्त्रिक पद्धति : भूपदेव शाह

रास्वपामा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ, नभए लोकतान्त्रिक पद्धति : भूपदेव शाह
हुम्लाबाट २१ जना पक्राउ, बाजुराको हिमाली गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध उजुरी

हुम्लाबाट २१ जना पक्राउ, बाजुराको हिमाली गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध उजुरी
रास्वपा महाधिवेशन : बहुपक्षबाट आएका नेताको कसरी हुन्छ समायोजन ?

रास्वपा महाधिवेशन : बहुपक्षबाट आएका नेताको कसरी हुन्छ समायोजन ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?
परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं

परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं
बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित