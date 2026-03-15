रास्वपा महाविधेशनमा चिकित्सकसहित ३ एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिने

६ असार, चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनको भरतपुरमा हुने प्रथम राष्ट्रिय महाविधेशनमा स्वास्थ्यकर्मीसहित तीन वटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिने भएको छ ।
महाविधेशन उद्घाटन सत्रमा ३ वटा सुविधा सम्पन्न ३ वटा एम्बुलेन्ससहित चिकित्सक, नर्स र पारामेडिक्सको व्यवस्था गरिएको महाधिवेशन स्वास्थ्य उपसमितिका प्रमुख रहेका डा. मनोहर प्रधानले जानकारी दिए ।
उनले तीन वटा मध्ये एउटा एम्बुलेन्स महाविधेशनको स्टेज नजिकै भीआईपीहरुका लागि हुनेछ भने बाँकी दुईवटा अन्य सहभागीहरुका लागि हुने गरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । आकस्मिक उपचारका लागि आवश्यक औषधि, किटहरुसहित आकस्मिक सेवा दिइरहेका चिकित्सकहरु राखिने डा. प्रधानले जानकारी दिए ।
चितवनमा अत्याधिक गर्मी भएको कारणले हिटस्ट्रोक हुन सक्ने हुँदा पर्याप्त सावधानी अपनाइने उनले बताए । ‘गर्मी पनि छ, टाढाबाट आउने सुगर, प्रेसरका बिरामीका लागि समस्या हुन सक्छ, एक्कासी प्रेसर बढ्ने, सुगर कम भएर बेहोस हुन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ’, डा. प्रधानले भने, ‘बिरामीलाई तुरुन्तै अस्पताल लैजाने गरी प्रवन्ध गरेका छौं ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले रास्वपाको महाविधेशनमा कोही बिरामी भए उपचारका लागि तुरुन्तै पहल गर्न इलाका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी सुवास भट्ट, शशस्त्र प्रहरीका डीएसपी दिलबहादुर रायमाझी र नीजि अस्पताल समन्वय समितिका अध्यक्ष विक्रम अधिकारी रहेको तीन जनाको कमिटी गठन गरेको छ ।
बिरामीलाई थप उपचारका लागि लैजानुपरेमा यो कमिटीसहित रास्वपाको स्वास्थ्य विभागले थप समन्वय गर्ने डा. प्रधानले जानकारी दिए ।
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