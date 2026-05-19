+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
रानीसैन विवाद :

हुम्लाबाट २१ जना पक्राउ, बाजुराको हिमाली गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध उजुरी

उनीहरूविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाजुरामा किटानी जाहेरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा शुक्रबार पक्राउ गरेर बाजुरा लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ ।

0Comments
Shares
नरजङ तामाङ नरजङ तामाङ
२०८३ असार ५ गते १८:४२
फाइल तस्वीर

५ असार, हुम्ला । बाजुरा र हुम्लाको सीमाक्षेत्रमा सिमानाको विषयमा भएको विवादको घटनामा हुम्लाबाट २१ जना पक्राउ परेका छन् । बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसहितका व्यक्तिलाई बन्धक र सांघातिक आक्रमण गरेको आरोपमा हुम्लाको खार्पुनाथबा २१ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

उनीहरूविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाजुरामा किटानी जाहेरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा शुक्रबार पक्राउ गरेर बाजुरा लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ ।

बाजुरा र हुम्लाको सीमा क्षेत्र लाम्पाटामा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणको विषयमा जेठ ३ गते विवाद हुँदा झडप भएको थियो । सो झडपमा बाजुरा हिमाली गाउँपालिका–३ का वडा सदस्य पेमागारा गुरुङसहितका व्यक्ति बन्धक बनाएको आरोप हुम्लाका २३ जना स्थानीयमाथि लागेको छ ।

लाम्पाटा क्षेत्र आ–आफ्नो ठाउँमा पर्ने भन्दै बाजुरा र हुम्लावासीको दाबी रहँदै आएको छ । बाजुराबासीले त्यो क्षेत्र हिमाली गाउँपालिका–३ मा पर्ने दाबी गरिरहँदा हुम्लाबासीले खार्पुनाथ गाउँपालिका–३ मा पर्ने दाबी गर्दैआएका छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध उजुरी

यता डिभिजन वन कार्यालय हुम्लामा बाजुराको हिमाली गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द मल्लसहित चारजना विरूद्व चोरी तस्करी गरेको आरोपमा उजुरी परेको छ ।

लाम्पाटा च्याँ चउर वन क्षेत्र हुम्लाको भूमि रहेको दाबी गर्दै अध्यक्ष मल्लसहितका व्यक्तिले त्यहाँको काठ र वन्यजन्तु तस्करी गरेको आरोपमा उजुरी हालिएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय हुम्लाका अनुसार हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष मल्ल, वडा नम्बर–३ का स्थानीय नरबहादुर गुरुङ, वडा सदस्य पेमा गारा गुरुङ र हिमाल गुरुङविरुद्ध उजुरी परेको छ ।

वडा सदस्य पेमा गारा गुरुङ घरबाट गोब्रे सल्लाका काठ काट्ने स्वचालित आरा २ थान, काठका फल्याक ७०० थान, राष्ट्रिय पंक्षी डाँफेको आधा शरीरको भाग, दुर्लभ जनावरको छाला भेटिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।

रास्वपा महाधिवेशन विदेशी पाहुना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विशाल जनमतलाई संगठनमा ढाल्ने रास्वपा महाधिवेशन

विशाल जनमतलाई संगठनमा ढाल्ने रास्वपा महाधिवेशन
रास्वपा महाधिवेशन : बहुपक्षबाट आएका नेताको कसरी हुन्छ समायोजन ?

रास्वपा महाधिवेशन : बहुपक्षबाट आएका नेताको कसरी हुन्छ समायोजन ?
रास्वपा महाधिवेशनमा को-को हुन्छन् प्रतिनिधि ?

रास्वपा महाधिवेशनमा को-को हुन्छन् प्रतिनिधि ?
रास्वपा महाधिवेशनलाई हल दिन उद्योग संघले माग्यो सरकारको आधिकारिक पत्र

रास्वपा महाधिवेशनलाई हल दिन उद्योग संघले माग्यो सरकारको आधिकारिक पत्र
धनादेवीको टेम्पो र रास्वपा महाधिवेशन

धनादेवीको टेम्पो र रास्वपा महाधिवेशन
रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो

रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?
परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं

परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं
बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना
‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’

‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित