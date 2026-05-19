+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपा महाधिवेशनमा को-को हुन्छन् प्रतिनिधि ?

रास्वपाले प्रथम महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि टुंगो लगाउने कार्यविधि बनाएको छ । पार्टी संरचना र मनोनीत गरी महाधिवेशनमा ३ हजार हाराहारी प्रतिनिधि सहभागी हुने छन् ।

0Comments
Shares
लिलु डुम्रे लिलु डुम्रे
२०८३ असार ३ गते २१:२४

३ असारकाठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन ८ र ९ असारमा चितवनको भरतपुरमा हुँदैछ । महाधिवेशनका लागि रास्वपाले १९ वटा प्रक्रियामार्फत प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पार्टी संरचना र मनोनीत प्रतिनिधिको टुंगो लाग्ने गरी कार्यविधि बनाइएको रास्वपाले जनाएको छ ।

कार्यविधिअनुसार पार्टीको केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैजना स्वतमहाधिवेशन प्रतिनिधि हुने छन् । हाल रास्वपामा ८६ जना केन्द्रीय सदस्य छन् ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभाका १८१ सांसदहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने भएका छन् । केन्द्रीय सदस्य र सांसद गरी दुई जिम्मेवारीमा रहनेको संख्या ४२ छ । उनीहरू दुवैतर्फबाट स्वतः प्रतिनिधि छनोट भएका छन् ।

पार्टीको केन्द्रीय तहमा रहेका अनुशासन आयोगनिर्वाचन आयोगलेखा आयोगबाट पदाधिकारी र सदस्यहरू पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने छन् ।

रास्वपाले प्रतिनिधि छनोट कार्यविधिमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बेवसाइटमा अद्यावधिक भएका आयोग पदाधिकारी र सदस्यलाई मात्रै प्रतिनिधि बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टीको पोर्टलमा अद्यावधिक गरिएको सूची र महाधिवेशनका लागि बनाइएको कार्यविधिअनुसार सल्लाहकार परिषद्‌का ८अनुशासन आयोगका ११निर्वाचन आयोगका १० र लेखा आयोगका २ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

रास्वपाका ३८ विभागमा प्रत्येकबाट ११ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि रहने छन् । त्यसअनुसार विभागहरूबाट मात्रै ४१८ जना प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा भाग लिने छन् ।

प्रदेश समितिका सबै सदस्य महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुने कार्यविधि बनाइएको छ । रास्वपाले प्रदेश समितिको आकार फरकफरक हुने गरी विधानमा व्यवस्था गरेको छ ।

कोशीमा ६१मधेशमा ५९बागमतीमा ६५गण्डकीमा ४७लुम्बिनीमा ५७कर्णालीमा ४१ र सुदूरपश्चिममा ४३ सदस्यीय प्रदेश समिति बनाउने विधानको प्रावधान छ । यीमध्ये मधेशको अधिवेशन भएको छैन ।

अधिवेशन हुन नसकेको मधेशको तदर्थ समितिका सात पदाधिकारी मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने छन् । अधिवेशन भएका ६ प्रदेश समितिबाट ३१४ जना र तदर्थ समिति रहेको मधेशबाट सात जना गरी प्रदेश समितिबाट ३२१ प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशबाट अनुशासन आयोगलेखा आयोगनिर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू ३३ जनाले महाधिवेशनमा भाग लिने छन् । एउटा प्रदेशबाट तीन आयोगका ९ जना प्रतिनिधि हुँदा सात प्रदेशका गरी ५६ जना प्रदेश तहका आयोगहरूबाट सहभागी हुने छन् ।

प्रदेश– काठमाडौं सम्पर्क विभागबाट ३ जना प्रतिनिधि बन्ने विधि बनाइएको छ । त्यसअनुसार सात प्रदेशबाट २१ जना सहभागी हुने छन् ।

हरेक जिल्ला समितिबाट सभापतिसहित पाँच जना प्रतिनिधि सहभागी गराउने गरी विधि तय गरिएको छ । अधिवेशन नभएका जिल्लाहरू डोल्पाहुम्लारुकुम पूर्वमनाङमुस्ताङधनुषासप्तरीबारासर्लाहीसिन्धुपाल्चोकसिराहामहोत्तरीरौतहट छन् ।

अधिवेशन भएर रद्द गरिएको कैलाली जिल्ला छ भने बागलुङलाई अधिवेशन सम्पन्न नभएको जिल्लाको सूचीमा रास्वपाले राखेको छ । अधिवेशन हुन नसकेका र मान्यता नदिएका गरी १५ जिल्लाका तदर्थ समितिबाट ३३ जना प्रतिनिधि हुने छन् । त्यसअनुसार तदर्थ समिति रहेका जिल्ला समितिबाट ४५ जना प्रतिनिधि सहभागी हुने छन् । नयाँ समिति बनेका ६२ जिल्लाबाट ३१० जना प्रतिनिधि हुने छन् ।

जिल्ला– काठमाडौं सम्पर्क विभागको प्रमुखलाई प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार ७७ जना प्रतिनिधि हुने छन् । प्रवास नेपाली सम्पर्क विभागबाट बढीमा ११ जना प्रतिनिधि सहभागी हुन सक्ने गरी विधि तय भएको छ ।

रास्वपाले हालसम्म ४० देशमा प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग गठन गरेको छ । पार्टी सदस्यहरूको संख्याको आधारमा प्रतिनिधि छनोट गरिने विधि बनाइएको उक्त विभागका सचिव पदमराज पन्थीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार भारतकतारसाउदी अरेबियादुबई र मलेसियाबाट ११ जना प्रतिनिधि सहभागी हुने छन् । प्रति १०० सदस्य बराबर एक प्रतिनिधि थप हुने विधि बनाइएको छ । तर बढीमा ११ जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि छनोट गर्न पाइने छैन ।

संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट संयोजकसहित दुई जना प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाबाट १नगरपालिकाबाट २उपमहानगर ३महानगरबाट ४ जना प्रतिनिधि हुने छन् । संघीय नेतृत्व मञ्चका २४ सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका छन् । 

२०८२ सालमा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेका तर पराजित भएका उम्मेदवारलाई प्रतिनिधि बनाउने कार्यविधि बनाइएको छ । गत चुनावमा रास्वपाका मनाङ र म्याग्दीमा उम्मेदवार थिएनन् । गत चुनावमा पराजित भएका रास्वपाका ३८ उम्मेदवार महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने छन् ।

२०७९ सालमा उम्मेदवार बनेका सबै जना महाधिवेशन बन्ने विधि बनाइएको छ । त्यसबेला रास्वपाले १११ जना उम्मेदवार उठाएको थियो । तीमध्ये कतिपय हाल केन्द्रीय समितिमा र सांसद पनि छन् ।

केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि २०० जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रास्वपाको निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार महाधिवेशनका लागि ३ हजार हाराहारी प्रतिनिधि हुने छन् ।

रास्वपा महाधिवेशन
लेखक
लिलु डुम्रे

लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपा महाधिवेशनलाई हल दिन उद्योग संघले माग्यो सरकारको आधिकारिक पत्र

रास्वपा महाधिवेशनलाई हल दिन उद्योग संघले माग्यो सरकारको आधिकारिक पत्र
धनादेवीको टेम्पो र रास्वपा महाधिवेशन

धनादेवीको टेम्पो र रास्वपा महाधिवेशन
रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो

रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो
रास्वपा महाधिवेशनका लागि १८ उपसमिति गठन

रास्वपा महाधिवेशनका लागि १८ उपसमिति गठन
रास्वपा महाधिवेशन : पदाधिकारीमा कसले देखाउँदैछन् आकांक्षा ?

रास्वपा महाधिवेशन : पदाधिकारीमा कसले देखाउँदैछन् आकांक्षा ?
रास्वपाको विधि : ‘फास्ट ट्र्याक’ मा हुँदैछ महाधिवेशन

रास्वपाको विधि : ‘फास्ट ट्र्याक’ मा हुँदैछ महाधिवेशन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं

परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं
बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना
‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’

‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’
२२ लाख फिरौती मागेर चितवनबाट अपहरण, बालककै चलाखीले जोगियो ज्यान

२२ लाख फिरौती मागेर चितवनबाट अपहरण, बालककै चलाखीले जोगियो ज्यान
कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?
प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य
परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित