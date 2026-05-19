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रास्वपा महाधिवेशन : प्रतिनिधिबाट उठ्यो करिब २ करोड रकम

झण्डै ४ हजारले बुझाए शुल्क

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ६ गते १६:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशन भोलिदेखि चितवनमा शुरू हुँदैछ ।
  • महाधिवेशनमा सहभागी हुन ३ हजार ९९० प्रतिनिधिले जनही ५ हजार रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाएका छन् ।
  • प्रतिनिधिहरूबाट संकलन भएको १ करोड ९९ लाख ५० हजार रुपैयाँको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको छ ।

६ असार, काठमाडौं । रास्वपा महाधिवेशनमा सहभागी हुनका लागि करिब ४ हजार प्रतिनिधिले सहभागीता शुल्क बुझाएका छन् ।

रास्वपाले प्रति प्रतिनिधि ५ हजार शुल्क तोकेको छ ।

महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा उपसमिति संयोजक लिमा अधिकारीले यसबारे केन्द्रीय समिति बैठकलाई जानकारी गराएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ३ हजार ९९० प्रतिनिधिले सहभागीता शुल्क बुझाइसकेका छन् ।

५ हजारका दरले प्रतिनिधिहरूबाट मात्रै १ करोड ९९ लाख ५० हजार रकम उठेको छ ।

उक्त तथ्यांक निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएको र रुजु गर्ने प्रक्रियामा रहेको पनि उनले बताएकी छिन् ।

रास्वपाको महाधिवेशन भोलिबाट चितवनमा सुरु हुँदैछ ।

रास्वपा महाधिवेशन
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