रास्वपा महाधिवेशन : पदाधिकारीको संख्या १९ सदस्यीय, केन्द्रीय सदस्य १५८

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- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन आइतबारदेखि चितवनमा शुरू हुँदैछ ।
- शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको संशोधित विधान पारित गरेको छ ।
- संशोधित विधान अनुसार अब बन्ने १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १९ जना पदाधिकारी रहनेछन् ।
६ असार, काठमाडौं । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन भोलिबाट सुरु हुँदैछ । तीन दिनसम्म चल्ने पहिलो महाधिवेशनले नयाँ केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछ ।
महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा शनिबार चितवनमा रास्वपाले केन्द्रीय समिति बैठक राखेको थियो ।
बैठकले संशोधित विधान पारित गरेको छ । विधान अनुसार, अब बन्ने पदाधिकारीको संख्या १९ जना रहने व्यवस्था रहेको नेता गणेश पराजुलीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, सभापति, वरिष्ठ नेता, उपसभापति–३ (महिला १ जना), महामन्त्री–२, सहमहामन्त्री–५ (महिला १), कोषाध्यक्ष–१, सहकोषाध्यक्ष–२, प्रवक्ता–१ र सहप्रवक्ता–३ जना रहनेगरी पदाधिकारी बन्नेछ ।
त्यस्तै, सभापति, उपसभापति ३, महामन्त्री २, ५ जना सहमहामन्त्री, १ जना कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता स्वत: सचिवालय सदस्य हुने पनि उनले जानकारी दिए ।
बाँकी सचिवालय सदस्यहरू सभापतिले नै मनोनीत गर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै, रास्वपाको केन्द्रीय समिति १५८ जनाको हुनेछ । जसमा सभापतिले ५१ मनोनीत गर्नेछन् भने ९९ जना निर्वाचित हुनेछन् ।
७ प्रदेशका सभापति स्वत: पदेन सदस्य रहने भएकाले केन्द्रीय समितिमा रहने पनि उनले जानकारी गराए ।
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