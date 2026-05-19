रास्वपा महाधिवेशन : चितवन पुगे प्रधानमन्त्री बालेन, छोरी बोकेर विमानस्थलबाट बाहिरिए

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- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री बालेन शाह परिवारसहित चितवन पुगेका छन् ।
- महाधिवेशनको उद्घाटन रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त रूपमा गर्ने कार्यक्रम छ ।
- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा पनि महाधिवेशनमा सहभागी हुन चितवन जाँदै छन् ।
काठमाडौं । रास्वपाको महाधिवेशनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेन शाह चितवन पुगेका छन् । उनी केहीबेरअघि भरतपुर विमानस्थलमा उत्रेका हुन् । उनी परिवारसहित त्यहाँ पुगेका हुन् ।
उनी विमानस्थलबाट छोरी बोकेर बाहिरिएका थिए ।
रास्वपाको महाधिवेशन उद्घाटन सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त रुपमा उदघाटन गर्ने कार्यक्रम छ । आज अपराह्न हुने उदघाटन समारोहमा विभिन्न दलका नेताहरूले शुभकामना दिनेछन् ।
कांग्रेस सभापति गगन थापा पनि महाधिवेशनमा सहभागी हुन चितवन जाँदैछन् ।
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