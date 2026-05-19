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रास्वपा महाधिवेशन : चितवन पुगे प्रधानमन्त्री बालेन, छोरी बोकेर विमानस्थलबाट बाहिरिए

बालेन परिवारसहित चितवन पुगेका हुन् । उनी विमानस्थलबाट छोरी बोकेर बाहिरिएका थिए ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ७ गते ११:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री बालेन शाह परिवारसहित चितवन पुगेका छन् ।
  • महाधिवेशनको उद्घाटन रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त रूपमा गर्ने कार्यक्रम छ ।
  • नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा पनि महाधिवेशनमा सहभागी हुन चितवन जाँदै छन् ।

काठमाडौं । रास्वपाको महाधिवेशनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेन शाह चितवन पुगेका छन् । उनी केहीबेरअघि भरतपुर विमानस्थलमा उत्रेका हुन् । उनी परिवारसहित त्यहाँ पुगेका हुन् ।

उनी विमानस्थलबाट छोरी बोकेर बाहिरिएका थिए ।

रास्वपाको महाधिवेशन उद्घाटन सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त रुपमा उदघाटन गर्ने कार्यक्रम छ । आज अपराह्न हुने उदघाटन समारोहमा विभिन्न दलका नेताहरूले शुभकामना दिनेछन् ।

कांग्रेस सभापति गगन थापा पनि महाधिवेशनमा सहभागी हुन चितवन जाँदैछन् ।

बालेन शाह रास्वपा महाधिवेशन
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