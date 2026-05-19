+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

२०८१ र २०८२ का विजेतालाई क्रिटिक्स फिल्म अवार्ड वितरण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ७ गते १२:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चलचित्र समीक्षक समाजले काठमाडौंमा आयोजित एक समारोहबीच वर्ष २०८१ र २०८२ को ‘क्रिटिक्स फिल्म अवार्ड’ संयुक्त रूपमा वितरण गरेको छ।
  • अवार्ड अन्तर्गत वर्ष २०८१ को उत्कृष्ट चलचित्र ‘शाम्बाला’ र २०८२ को उत्कृष्ट चलचित्र ‘ऊनको स्वीटर’ घोषित भएका छन्।
  • चलचित्र ‘भूठान’बाट उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड ग्रहण गर्दै हरिवंश आचार्यले समीक्षकहरूबाट पुरस्कार पाउनु गौरवको विषय भएको बताए।
काठमाडौं । चलचित्र समीक्षक समाजले ‘क्रिटिक्स फिल्म अवार्ड’ वितरण गरेको छ । पर्यटन बोर्डमा आयोजित समारोहमा वर्ष २०८१ र २०८२ का विजेतालाई संयुक्त रूपमा पुरस्कृत गरिएको हो ।

अभिनेता मदनकृष्ण श्रेष्ठलगायतले अवार्ड वितरण गरे । सो अवसरमा श्रेष्ठले राम्रा चलचित्र, योग्य चलचित्रकर्मी तथा प्राविधिकले अवार्ड प्राप्त गरेको बताए ।

हलमा चलेका चलचित्र मात्रै राम्रा नहुने भन्दै उनले कतिपय राम्रा चलचित्र पनि नचल्ने गरेको बताए । प्रचार अभावलगायत विभिन्न कारणले कतिपय राम्रा चलचित्र हलमा नचल्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

फिल्म ‘सानो संसार’ आफूलाई राम्रो लागे पनि हलमा नचलेको भन्दै उनले भने, ‘सबै राम्रा चलचित्र चलेका छैनन् । चलेन भनेर हरेश मान्नु पर्दैन । आज सानो संसारले क्रिटिक्स अवार्ड पायो ।’

चलचित्र ‘भूठान’बाट उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड ग्रहण गर्दै अभिनेता हरिवंश आचार्यले ‘क्रिटिक्स फिल्म अवार्ड’ पाउने व्यक्ति ‘राम्रै हुने’ बताए ।

‘फिल्ममा यो भएन, त्यो भएन, यसो गरेको भए हुने थियो । यसरी बनाएको भए राम्रो हुने थियो भनेर दोषै दोष देखाउने व्यक्तिले दिएको अवार्ड भनेपछि पक्कै राम्रै होला,’ हरिवंशले भने, ‘मलाई आज यस्तो लागिरहेको छ कि, श्रीमतीले अवार्ड दिएको हो जस्तो लागिरहेको छ । किनकी श्रीमतीलाई चित्त बुझाउन गाह्रो हुन्छ । उहाँहरू (समीक्षक)लाई चित्त बुझाउन पनि गाह्रो छ । उहाँहरूबाट अवार्ड पाउनु भनेको गौरव हो । यो गरिमामय अवार्ड हो भन्ने लाग्छ ।’

पर्यटन बोर्डका सिनियर म्यानेजर सूर्य थपलियाले सिनेमालाई अब सरकारले नजरअन्दाज गर्न नसक्ने बताए । सरकारका हरेक अंगले अब सिनेमालाई सँगसँगै अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।

सिनेमासँग देशको पर्यटन र अर्थतन्त्र नै कायापलट गर्ने क्षमता हुने भन्दै उनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सुटिङको हब बनाउन सकिने बताए । बोर्डले पनि अब सिनेमालाई भनेर छुट्टै बजेट छुट्याए अघि बढ्ने उनले प्रस्ट पारे ।

समाजका अध्यक्ष तथा पटकथा लेखक सामीप्यराज तिमल्सेनाले राम्रो चलचित्रले उद्योगलाई अगाडि बढाउने तर राम्रो समीक्षा संस्कृतिले त्यो यात्रालाई सही दिशातर्फ डोर्‍याउने बताए । समीक्षा र चलचित्रबीच ‘लभ एन्ड हेट’को सम्बन्ध रहने गरेको उनले बताए ।

नेपालमा समीक्षा र चलचित्रकर्मीबीचको सम्बन्ध थोरबहुत तिक्ततापूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । चलचित्रको समीक्षा गर्नु त्यसको व्यावसायिकताको सम्भावनालाई खुम्च्याउनु नरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

‘क्रिटिक्स फिल्म अवार्ड २०८१’ का विजेता : 
१. उत्कृष्ट फिल्म- शाम्बाला
२. उत्कृष्ट निर्देशक- मीनबहादुर भाम (शाम्बाला)
३. उत्कृष्ट अभिनेता- दयाहाङ राई (गाउँ आएको बाटो)
४. उत्कृष्ट अभिनेत्री- थिन्ले ल्हामो (शाम्बाला)
५. उत्कृष्ट पटकथा/लेखन- सरिष्मा खत्री र सिद्धार्थ पुडासैनी (सानो संसार)
६. उत्कृष्ट छायांकन- आलोक शुक्ला (आँखा)
७. उत्कृष्ट सम्पादन- जे. हिम ली र एलेक्स गुर्भिट्स (राजागञ्ज)
८. उत्कृष्ट साउण्ड डिजाइन- किशोर आचार्य (गाउँ आएको बाटो)
९. स्पेसल मेन्सन (अभिनय)- सुपला सापकोटा (बोक्सीको घर)
१०. स्पेसल मेन्सन (कला निर्देशन)- रोशन दिवाना (पूर्णबहादुरको सारङ्गी)
‘क्रिटिक्स फिल्म अवार्ड २०८२’का विजेता :
१. उत्कृष्ट फिल्म- ऊनको स्वीटर
२. उत्कृष्ट निर्देशक- नवीन चौहान (ऊनको स्वीटर)
३. उत्कृष्ट अभिनेता- हरिवंश आचार्य (भूठान)
४. उत्कृष्ट अभिनेत्री- आना शर्मा (रमिताको पिरती)
५. उत्कृष्ट पटकथा- नवीन चौहान/सुरज कटुवाल (ऊनको स्वीटर)
६. उत्कृष्ट छायाङ्कन- सुशन प्रजापति (भूठान)
७. उत्कृष्ट सम्पादन- अञ्जय खड्का (भूठान)
८. उत्कृष्ट पाश्र्व संगीत- कोविद बज्र (ऊनको स्वीटर)
क्रिटिक्स फिल्म अवार्ड वितरण
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेपालमा वित्तीय हस्तान्तरणमा गर्नुपर्ने सुधार

नेपालमा वित्तीय हस्तान्तरणमा गर्नुपर्ने सुधार
विश्वकप हेरिरहँदा बोस्टनको प्यारापिटबाट ब्युँझिएको त्यो नेपाली सपना

विश्वकप हेरिरहँदा बोस्टनको प्यारापिटबाट ब्युँझिएको त्यो नेपाली सपना
बाजुरा बस दुर्घटनामा २३ जना घाइते

बाजुरा बस दुर्घटनामा २३ जना घाइते
जीडब्लूएमको ३५ वर्षे यात्रा : १ करोडभन्दा बढी सवारी बिक्री, नेपालमा नयाँ एसयूभी ल्याउने

जीडब्लूएमको ३५ वर्षे यात्रा : १ करोडभन्दा बढी सवारी बिक्री, नेपालमा नयाँ एसयूभी ल्याउने
रास्वपा महाधिवेशनस्थल वरपर खटिएका कालावस्त्रधारी को हुन् ?

रास्वपा महाधिवेशनस्थल वरपर खटिएका कालावस्त्रधारी को हुन् ?
पिन्टरेस्टमा आयो नयाँ एआई विजनेश असिस्टेन्ट र ‘आस्क पिन्टरेस्ट’ फिचर

पिन्टरेस्टमा आयो नयाँ एआई विजनेश असिस्टेन्ट र ‘आस्क पिन्टरेस्ट’ फिचर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित