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सुधार गृह लैजान खोज्दा युवकले गरे प्रहरीमाथि चक्कु प्रहार, तीन जना घाइते

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ७ गते १७:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विराटनगरमा सुधारगृह लैजान खोज्दा २९ वर्षीय रुबिण कार्कीले दुई प्रहरी र एक कर्मचारीलाई चक्कु प्रहार गरेका छन् ।
  • कोठाभित्र थुनिएर आत्महत्याको प्रयास गरेका कार्कीलाई सम्झाइबुझाई बाहिर निकाल्न खोज्दा उनले चक्कु प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
  • चक्कु प्रहारबाट घाइते भएका तीनै जनाको नोबेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने प्रहरीले कार्कीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

७ असार, विराटनगर । सुधार गृह लैजान खोज्दा विराटनगरमा एक युवकले प्रहरी र सुधारगृहका कर्मचारीमाथि चक्कु प्रहार गरेका छन् ।

आइतबार अपराह्न विराटनगर महानगरपालिका–१, अनुकरण मार्ग बस्दै आएका २९ वर्षीय रुबिण कार्कीले दुई प्रहरी र एक जना सुधार गृहका कर्मचारीमाथि चक्कु प्रहार गरेका हुन् ।

रामेछाप घर भई विराटनगर–१ स्थित मोहन भट्टराईको घरमा कोठा भाडामा बस्दै आएका २९ वर्षीय कार्कीलाई आइतबार दिउँसो साथीभाइ नेपाल नामक सुधार गृह काठमाडौं पठाउने तयारी भएको थियो ।

कार्कीले आफूलाई कोठाभित्र थुनेर आत्महत्याको प्रयास गरेपछि परिवारका सदस्यले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।

घटनास्थलमा पुगेको सीआरभी भट्टाचोकको प्रहरी टोली र सुधार गृहका कर्मचारीले उनलाई सम्झाइ बुझाइ गरी कोठाबाट निकाल्न खोजेका थिए ।

तर, कार्कीले आफ्नो ओछ्यानमा लुकाएर राखेको चक्कु झिक्दै सीआरभी भट्टाचोकका प्रहरी सहायक निरीक्षक भोजराज रेग्मी, प्रहरी जवान हिमाल घिमिरे र साथीभाइ नेपाल सुधार गृहका कर्मचारी सन्तोष सापकोटालाई चुक्क प्रहार गरेको मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मकेन्द्रकुमार मिश्रले बताए ।

उनका अनुसार आक्रमणबाट तीनै जनाको टाउकोमा चोट लागेको छ । घाइतेहरूलाई उपचारका लागि विराटनगरस्थित नोबेल अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।

प्रहरीका अनुसार घाइतेहरूको अवस्था सामान्य रहेको छ । प्रहरीले चक्कु प्रहार गर्ने कार्कीलाई नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए ।

चक्कु प्रहार सुधार गृह
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