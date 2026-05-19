सेयर बजार करिब ४ महिनाकै न्यून बिन्दुमा

९ असार, काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार करिब ४ महिनाकै न्यूनतम बिन्दुमा झरेको छ । यस दिन नेप्से परिसूचक २६.१६ अंक घटेको हो । अघिल्लो दिन १.४६ अंक घटेको थियो ।
आजको कारोबारपछि नेप्से परिसूचक २६७४ अंकमा कायम भएको छ । यो अंक फागुन १७ यताकै न्यून हो । फागुन १७ गते नेप्से २७७३ अंकमा थियो । आज बजार परिसूचक दिनभरजसो रातो रह्यो । अघिल्ला दिनहरूमा प्रायः एकल अंकमा घटबढ भइरहेको बजारमा मंगलबारको गिरावट दर केही ठूलो हो ।
कारोबार रकम केही घटेको छ । अघिल्लो दिन ४ अर्ब ४४ करोडको कारोबार भएकोमा आज ४ अर्ब ३६ करोडको भयो । जम्मा २२ कम्पनीको मूल्य बढ्दा २३९ को घट्यो भने ११ को स्थिर रह्यो ।
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह सबैभन्दा धेरै १.९२ प्रतिशत घट्यो । बैंकिङ ०.२९, विकास बैंक ०.४३, फाइनान्स १.२८, होटल तथा पर्यटन १.११, जलविद्युत् १.६३, लगानी १.०३, जीवन बीमा ०.८५, माइक्रोफाइनान्स ०.६९, निर्जीवन बीमा १.०१, अन्य ०.६७ तथा व्यापार १.५७ प्रतिशत घटे।
शुक्रबार मात्रै सूचीकृत भएका दुई नयाँ कम्पनीको मूल्य १५ प्रतिशत बढेको छ । टक्सार पिखुवाखोला र याम्बलिङ हाइड्रोपावरको मूल्य १५ प्रतिशत बढेको हो । यो वृद्धिपछि दुवै कम्पनीको मूल्य ३९६.७० रुपैयाँ पुगेको छ ।
बुंगल हाइड्रोपावरको मूल्य १५ प्रतिशत घट्यो । एपोलो हाइड्रोपावरको ११.१२, सोपान फर्मास्युटिकल्सको ७.०५, कालिन्चोक हाइड्रोपावरको ५.६४ प्रतिशत मूल्य घट्यो ।
आज धेरै कारोबार भएकामा कम्पनीमा आँखुखोला जलविद्युत्, सोपान फर्मास्युटिकल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर र बुंगल हाइड्रोपावर छन् ।
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