जित्नैपर्ने दबाबमा पानामा र क्रोएसिया

९ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘एल’ अन्तर्गत क्यानडाको टोरन्टोस्थित टोरन्टो स्टेडियममा मध्य अमेरिकी टोली पानामा र युरोपेली अनुभवी टोली क्रोएसिया आफ्नो विश्वकप यात्राको अस्तित्व जोगाउने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रँदैछन् ।
समूह चरणको पहिलो खेलमा दुवै टोलीले हार बेहोरेका कारण नकआउट चरणको सम्भावना जीवित राख्न यो खेल दुवैका लागि ‘जसरी पनि जित्नै पर्ने’ बनेको छ ।
क्रोएसिया पहिलो खेलमा उपाधि दाबेदार इंग्ल्यान्डसँग दुई पटक खेलमा फर्किएर पनि अन्ततः ४-२ ले पराजित भएको थियो । अर्कोतर्फ, पानामाले घाना विरुद्ध उत्कृष्ट ‘प्रेसिङ’ र उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरे पनि इन्जुरी समयको ९५औं मिनेटमा गोल खाँदै १-० को हार बेहोर्नुपरेको थियो ।
इतिहासमै पहिलो विश्वकप अंकको खोजीमा रहेको पानामा र लगातार दुई पटकको विश्वकप सेमिफाइनलिस्ट क्रोएसियाबीचको यो भिडन्त निकै रणनीतिक हुने निश्चित छ
हेड-टु-हेड
पानामा र क्रोएसियाबीच फुटबल इतिहासमा यो केवल पहिलो भेट हो । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल वा विश्वकपको मञ्चमा यी दुई टोली यसअघि कहिल्यै आमनेसामने भएका छैनन् ।
पानामाले आफ्नो विश्वकप इतिहासमा खेलेका ४ खेलमा अहिलेसम्म एउटै पनि अंक जोड्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ, क्रोएसिया ठूला प्रतियोगिताहरूमा ढिलो सुरुवात गर्ने टोलीको रूपमा चिनिन्छ, जसले आफ्ना ६ विश्वकपमध्ये ४ वटामा ओपनिङ खेल हारेको छ ।
तर, क्रोएसियाले विश्वकप इतिहासमा लगातार दुई खेल हारेको रेकर्ड सन् २००२ (इक्वेडर र ब्राजिल विरुद्ध) पछि अहिलेसम्म छैन ।
टिम न्युज
पानामा: प्रशिक्षक थोमस क्रिस्टियान्सेनले घाना विरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको डिफेन्स लाइनलाई नै निरन्तरता दिने सम्भावना छ । विङ्गब्याक सेसर ब्ल्याकम्यान र मिडफिल्डर कार्लोस हार्भे पहिलो खेलमा पहेंलो कार्ड पाएका कारण दबाबमा हुनेछन् । ग्रोइन चोटका कारण पहिलो खेल गुमाएका मुख्य मिडफिल्डर अडालबर्टो कार्रास्किया प्रशिक्षणमा फर्किए पनि सुरुवाती ११ मा रहने सम्भावना कम छ । गोल्ड कपका शीर्ष गोलकर्ता इस्माइल डियाजलाई सुरुवाती ११ मा मौका दिइने प्रबल सम्भावना छ ।
क्रोएसिया : इंग्ल्यान्ड विरुद्ध पहिलो हाफमा पेनाल्टी दिएका र एक घण्टा पनि मैदानमा टिक्न नसकेका ४० वर्षीय कप्तान लुका मोड्रिच सुरुवाती ११ मै रहनेछन् । पहिलो खेलमा शानदार गोल गरेका मार्टिन बटुरिनाले आक्रामक मिडफिल्डरको रूपमा निरन्तरता पाउनेछन् । पहिलो खेलमा गोल गरे पनि पिटर मुसाको स्थानमा अनुभवी एन्ड्रे क्रामारिच वा एन्टे बुडिमिरलाई स्ट्राइकरको रूपमा सुरुवाती मौका दिने बारे प्रशिक्षक जाल्त्को डालिच दोधारमा छन् ।
प्लेयर्स टु वाच
पानामा
इस्माइल डियाज (फरवार्ड) : गत वर्षको गोल्ड कपका शीर्ष गोलकर्ता डियाज यस खेलमा पानामाको आक्रमणका मुख्य हतियार बन्न सक्छन् । घाना विरुद्ध बेन्चमा रहेका उनलाई क्रोएसियाको केही सुस्त डिफेन्स विरुद्ध गोल निकाल्न प्रशिक्षक क्रिस्टियान्सेनले सुरुवाती ११ मा मैदान उतार्ने रणनीतिक योजना बनाएका छन् ।
माइकल मुरिलो (डिफेन्डर) : फ्रान्सेली क्लब मार्सेबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने मुरिलो पानामाको डिफेन्सका सबैभन्दा अनुभवी खेलाडी हुन् । ३ सदस्यीय डिफेन्स लाइनलाई नेतृत्व गर्दै क्रोएसियाका आक्रामक फरवार्डहरूलाई रोक्ने र काउन्टर अट्याकमा विङ्ग्सबाट ओभरल्याप गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यिनकै हुनेछ ।
सेसर ब्ल्याकम्यान (विङ्गब्याक) : घाना विरुद्ध उत्कृष्ट डिफेन्स र आक्रामक पासिङ गरेका ब्ल्याकम्यान पानामाको खेल शैलीका मुख्य कडी हुन् । पहिलो खेलमा पहेंलो कार्ड पाएका कारण उनले संयमित हुँदै क्रोएसियाली मिडफिल्ड विरुद्ध कडा संघर्ष गर्नुपर्नेछ ।
क्रोएसिया
लुका मोड्रिच (मिडफिल्डर) : क्रोएसियाका लेजेन्डरी कप्तान मोड्रिच पहिलो खेलको खराब प्रदर्शनलाई बिर्सेर राष्ट्रिय टोलीलाई पुनः जितको लयमा फर्काउन तयार छन् । मैदानको मध्यभागबाट खेल नियन्त्रण गर्ने र पानामाको रक्षात्मक पर्खाललाई तोड्न सटिक ‘थ्रु-पास’हरू निकाल्ने मुख्य जिम्मेवारी उनकै काँधमा छ ।
मार्टिन बटुरिना (मिडफिल्डर) : इंग्ल्यान्ड विरुद्ध उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै सुन्दर गोल गरेका युवा स्टार बटुरिना हाल उच्च फर्ममा छन् । उनी यस खेलमा क्रोएसियाको आक्रमणमा सिर्जनशीलता भर्ने र इनसाइड फरवार्डको रूपमा पानामाको डिफेन्सलाई दबाबमा राख्ने मुख्य खेलाडी हुन् ।
जोस्को ग्वार्डिओल (डिफेन्डर) : म्यानचेस्टर सिटीका मुख्य डिफेन्डर ग्वार्डिओल क्रोएसियाको रक्षापङ्क्तिका मेरुदण्ड हुन् । पानामाको तीव्र गतिका काउन्टर अट्याक र विष्फोटक विङ्गरहरूलाई पेनाल्टी बक्स नजिक रोक्न उनको शारीरिक शक्ति र गति क्रोएसियाका लागि निर्णायक हुनेछ ।
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