पोर्चुगलले उज्बेकिस्तानसँग खेल्दै, रोनाल्डोले तोड्लान गोलको खडेरी ?

फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘के’ अन्तर्गत आज युरोपेली पावरहाउस पोर्चुगल र विश्वकपमा डेब्यू गरिरहेको एसियाली टोली उज्बेकिस्तान आमनेसामने हुँदैछन् ।
उपाधि दाबेदार मानिएको पोर्चुगलले पहिलो खेलमा कङ्गो डीआरसँग १-१ को निराशाजनक बराबरी खेलेपछि मुख्य प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजको टोलीमाथि यस खेलमा तीव्र दबाब सिर्जना भएको छ ।
कङ्गो विरुद्धको पूरा खेलभरि पोर्चुगलले पोस्टमा मात्र एक सटिक प्रहार गर्न सकेको थियो। यदि आज पनि सोही प्रदर्शन दोहोरिएमा पोर्चुगलले अन्तिम खेलमा बलियो कोलम्बिया विरुद्ध कठिन परिस्थिति झेल्नुपर्नेछ ।
अर्कोतर्फ, पहिलो खेलमा कोलम्बियासँग पराजित भएको उज्बेकिस्तान कङ्गो डीआरले पोर्चुगल विरुद्ध अपनाएको रक्षात्मक रणनीति (ब्लुप्रिन्ट) बाट सिकेर विश्वमञ्चमा पहिलो ऐतिहासिक अंक जोड्ने दाउमा छ ।
पोर्चुगिज टोलीमा रहेका विश्वस्तरीय स्टारहरूका बीच कस्तो रणनीतिक परिवर्तन होला र ४१ वर्षीय कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफ्नो गोलको खडेरी तोड्लान कि नाइँ भन्ने कुरा नै यस खेलको मुख्य आकर्षण बनेको छ ।
पोर्चुगिज कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू (विश्वकप र युरो कप) मा लगातार १० खेलदेखि कुनै गोल गर्न सकेका छैनन् । यद्यपी, उनले पोर्चुगलका लागि खेलेका पछिल्ला ९ अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमध्ये ६ खेलमा गोल गरेका छन् ।
४१ वर्षीय रोनाल्डोको यो गोल खडेरी आज पनि कायम रहेमा प्रशिक्षक मार्टिनेजको निर्णयमाथि थप प्रश्नहरू उठ्नेछन् ।
हेड-टु-हेड
फुटबल इतिहासमा पोर्चुगल र उज्बेकिस्तान पहिलो पटक आमनेसामने हुन लागेका हुन् । यसअघि यी दुई टोलीबीच कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण वा आधिकारिक खेल भएको छैन ।
विश्वकप डेब्यू गरिरहेको उज्बेकिस्तानका इटालियन प्रशिक्षक फाबियो कानाभारोको टोली इतिहासमै पहिलो विश्वकप जित वा अंकको खोजीमा छ ।
पोर्चुगलका लागि एसियाली टोलीहरू विरुद्धको रेकर्ड सामान्यतया राम्रो रहे पनि उज्बेकिस्तानको जुझारू शैलीलाई कमजोर आँक्न मिल्दैन ।
प्लेयर्स टु वाच
पोर्चुगल
क्रिस्टियानो रोनाल्डो (स्ट्राइकर) : पोर्चुगलका सर्वकालीन महान् लेजेन्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो नै यस खेलको मुख्य केन्द्रविन्दु हुन् । ठूला प्रतियोगितामा १० खेल लामो गोलको खडेरी अन्त्य गर्दै टोलीलाई महत्त्वपूर्ण ३ अंक दिलाउने र आलोचनाको मुख थुन्ने ठूलो दबाब र अवसर उनीसामु छ । रोनाल्डो मैदानमा हुँदा पोर्चुगलले उनलाई केन्द्रमा राखेर भन्दा पनि उनको वरिपरि खेल बुन्नु आवश्यक देखिन्छ ।
भिटिन्हा (मिडफिल्डर) : पोर्चुगलको मिडफिल्डका मुख्य खम्बा विटिन्हा, जोआओ नेभेस र ब्रुनो फर्नान्डेजको त्रिकोणात्मक साझेदारी यो प्रतियोगिताकै सबैभन्दा उत्कृष्ट मिडफिल्ड मानिन्छ । पहिलो खेलमा सोचेजस्तो प्रदर्शन हुन नसके पनि भिटिन्हाको मैदानको मध्यभागमा बल नियन्त्रण गर्ने र खेलको गतिलाई अगाडि बढाउने क्षमता उज्बेकिस्तानको डिफेन्स तोड्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
फ्रान्सिस्को कन्सेइसाओ (विङ्गर) : पहिलो खेलमा आक्रामक धारिलोपनको कमी देखिएपछि प्रशिक्षक मार्टिनेजले तीब्र गतिका युवा विङ्गर फ्रान्सिस्को कन्सेइसाओलाई विङ्ग्सबाट सुरुवाती मौका दिन सक्छन् । उनको गति र ड्रिब्लिङ क्षमताले उज्बेकिस्तानका डिफेन्डरहरूलाई व्यस्त राख्दै रोनाल्डोका लागि बक्सभित्र स्पेस सिर्जना गरिदिनेछ ।
उज्बेकिस्तान
एल्डोर शोमुरोडोभ (स्ट्राइकर) : उज्बेकिस्तानका कप्तान तथा टोलीका सबैभन्दा अनुभवी फरवार्ड एल्डोर शोमुरोडोभ राष्ट्रिय टोलीका मुख्य आक्रामक हतियार हुन् । इटालीको सिरिए ए फुटबलको लामो अनुभव बोकेका शोमुरोडोभसँग काउन्टर अट्याकमा पोर्चुगलको डिफेन्सलाई छक्याउँदै ऐतिहासिक पहिलो विश्वकप गोल गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहनेछ ।
अब्बोसबेक फायजुलाएभ (आक्रामक मिडफिल्डर) : उज्बेक फुटबलका २२ वर्षीय युवा सनसनी फायजुलाएभ आफ्नो तीव्र गति, सिर्जनशीलता र ड्रिब्लिङका लागि चिनिन्छन् । मैदानको मध्यभाग वा विङ्ग्सबाट खेललाई गति दिँदै पोर्चुगलका डिफेन्डर रुबेन डियाजमाथि दबाब सिर्जना गर्ने र काउन्टर अट्याक बुन्ने जिम्मेवारी यिनकै हुनेछ ।
अब्दुकोदिर खुसानोभ (डिफेन्डर): फ्रान्सेली क्लब लेन्सबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने २२ वर्षीय प्रतिभावान सेन्टर-ब्याक खुसानोभ उज्बेकिस्तानको रक्षापङ्क्तिका कडा चट्टान हुन् । कङ्गो डीआरले जस्तै पोर्चुगिज आक्रमणलाई रोक्न र क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई बक्सभित्र कडा मार्किङमा राख्न खुसानोभको ट्याकल र शारीरिक शक्ति निर्णायक बन्नेछ ।
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