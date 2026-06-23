अल्जेरियासँग पराजित हुँदै बाहिरियो जोर्डन, अर्जेन्टिना समूह विजेता

९ असार, काठमाडौं । अल्जेरियासँग पराजित हुँदै नवप्रवेशी जोर्डन फिफा विश्वकप २०२६ को समूह चरणबाट बाहिरिएको छ ।
अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्को बे एरेना स्टेडियममा मंगलबार भएको खेलमा अग्रता जोगाउन नसक्दा जोर्डन अल्जेरियासँग २–१ ले पराजित हुँदै विश्वकपबाट बाहिरिएको हो ।
जोर्डनले खेलको ३६औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता लिएको थियो । निजार अल रशदानले गोल गर्दै जोर्डनलाई अग्रता दिलाएका थिए । तर, अग्रता जोगाउन सकेन । त्यसको ३३ मिनेटपछि अल्जेरियाले बराबरी गोल फर्कायो ।
६९औं मिनेटमा रियाद महरेजको क्रसमा नाधीर बेनबोउलीले गोल गर्दै अल्जेरियालाई बराबरीमा फर्काए । ८२औं मिनेटमा अमाइन गौइरीले गोल गर्दे अल्जेरियालाई पहिलो अग्रता दिलाए । त्यसपछि दुवैतर्फबाट गोल हुन सकेन र अल्जेरिया विजयी भयो ।
अल्जेरियाले पहिलो जित निकाल्दै नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना जिवितै राख्दा जोर्डन भने समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ । समूह ‘जे’ मा अल्जेरिया ३ अंक जोड्दै तेस्रो स्थानमा छ ।
समान ३ अंक जोडेको अष्ट्रिया दोस्रो स्थानमा छ । २ खेलबाट ६ अंक जोडेको साविक विजेता अर्जेन्टिना शीर्ष स्थानमा रहँदै समूह विजेता बनेको छ । पहिलोपटक विश्वकप खेलेको जोर्डन अंकविहीन छ ।
प्रतिक्रिया 4