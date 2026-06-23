विश्वकप साँच्चिकै गज्जबको हुँदो रहेछः एर्लिङ हाल्यान्ड

९ असार, काठमाडौं । नर्वेका फरवार्ड एर्लिङ हाल्यान्डले देशका लागि गोल गर्न पाउँदा गर्व महसुस भइरहेको बताएका छन् ।
सेनेगललाई हराएर नकआउटमा प्रवेश गरेपछि हाल्यान्डले एउटा अद्भुत रात भएको र त्यसमा धेरै गर्व महसुस भएको बताएका हुन् ।
‘यो फेरि पनि विशेष रह्यो । अर्को एउटा अद्भुत रात र मलाई धेरै गर्व महसुस भइरहेको छ । म यसको निकै आनन्द लिइरहेको छु,’ उनले भने ।
विश्वकपको डेब्यु खेलमै दुई गोल गरेको हाल्यान्डले दोस्रो खेलमा पनि दुई गोल गर्न सफल भए । दुइै खेलमा ४ गोल गरेपछि उनले विश्वकप साँच्चिकै भएको सुनाए ।
‘मैले आफ्नो डेब्यु देखि नै नर्वेका लागि खेल्दा सधैँ रमाइलो महसुस गरेको छु र त्यो तपाईंहरूले मैदानमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ । विश्वकप साँच्चिकै गज्जबको हुँदो रहेछ,’ उनले भने ।
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