कीर्तिमान तोडिएपछि क्लोस भन्छन् : मेस्सी इतिहासकै सर्वाेत्कृष्ट फुटबलर हुन्

९ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकपमा आफ्नो कीर्तिमान तोडिएपछि जर्मनीका पूर्वफुटबलर मिरोस्लाभ क्लोसले अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सीलाई बधाई दिएका छन् ।
क्लोसले विश्वकपमा बनाएको सर्वाधिक (१६) गोलको कीर्तिमान मेस्सीले गएराति भएकाे खेलमा तोडेका थिए । मेस्सीले विश्वकपमा १८ गोल गरिसकेका छन् ।
‘मैले सधैं भन्ने गरेको छु कि मेस्सी सामान्य खेलाडी होइनन्’ रेकर्ड तोकिएपछि क्लोसले भने, ‘मेरो लागि लियोनेल मेस्सी इतिहासकै सर्वाेत्कृष्ट फुटबलर हुन् । बधाई छ, च्याम्पियन ।’
क्लोसले १२ वर्षसम्म विश्वकपको सर्वाधिक गोलकर्ताको उपाधि आफ्नो नाममा सुरक्षित राखेका थिए । उनले सन् २००२ देखि २०१४ बीचका प्रत्येक विश्वकपमा गोल गरेका थिए ।
२००२ र २००६ को विश्वकपमा समान ५–५ गोल गरेका क्लोसले २०१० मा चार र २०१४ मा दुई गोल गरेका थिए ।
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