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‘मिस नेपाल २०२६’ का उत्कृष्ट २४ जना फाइनलिस्ट घोषणा (सूचीसहित)

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १० गते १३:०६

काठमाडौं । ‘मिस नेपाल २०२६’ का उत्कृष्ट २४ जना फाइनलिस्ट घोषणा गरिएको छ । आयोजित स्यास सेरेमोनीमा उनीहरूलाई प्रतियोगी अंक समेत वितरण गरियो । आयोजक संस्था द हिडन ट्रेजरका अध्यक्ष, निर्देशक, पूर्वमिस नेपालहरूले प्रतियोगी अंक र स्यास वितरण गरे । सो अवसरमा फाइनलिस्टले आफ्नो परिचय दिँदै रुचिका क्षेत्रबारे चर्चा गरे ।

सो अवसरमा मिस नेपाल २०२६ औपचारिक सुरुवात भएको जानकारी दिइयो । आयोजक संस्थाका निर्देशक प्रमोद कंशाकारका अनुसार छनोट भएका फाइनलिस्टलाई सघन प्रशिक्षण र व्यक्तित्व विकासका कार्यमा सहभागी गराइनेछ ।

यसवर्षको मिस नेपालको प्रमुख नारा ‘टप अफ द वर्ल्ड’ रहेको छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई विम्व बनाएर तयार पारिएको यो थिममा हिमाली आदिवासीको पहिरन लगाएर समारोहमा उद्घाटन गरियो ।

यी हुन् फाइनलिस्ट (प्रतियोगी अंकसहित)

१) इशा सुवेदी
२) प्रनिशा खनाल
३) युक्ता पौडेल
४) अंशु कुवँर
५) संगीता पौडेल
६) श्रद्धा अधिकारी
७) काशिश सुब्बा
८) मानश्वी शर्मा
९) सुष्मा भण्डारी
१०) प्रतीक्षा आचार्य
११) आर्या निशान्त
१२) आयुष्मा केसी
१३) शितांशु ढकाल
१४) प्रतिमा खड्का
१५) प्रेमा लामगाडे
१६) महिमा पन्त
१७) दीपमाला ढकाल
१८) सेजा श्रेष्ठ
१९) विभुषा बस्नेत
२०) स्वीकृति ज्ञवाली
२१) चाँदनी श्रेष्ठ
२२) श्रीयांशी श्रेष्ठ
२३) अर्विशा थापा
२४) रचना भट्टराई

मिस नेपाल २०२६
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