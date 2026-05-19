‘मिस नेपाल २०२६’ को कार्यक्रम तालिका सार्वजनिक, कहिले के हुँदैछ ?

काठमाडौं । मिस नेपाल २०२६ को कार्यक्रम तालिका सार्वजनिक भएको छ । जसअनुसार, २३ जुनदेखि सुरु हुने कार्यक्रम १ अगस्टमा हुने फिनालेसँगै सम्पन्न हुनेछ ।
२३ जुनमा प्रतियोगी अंक वितरण (स्यास सेरेमोनी), २७ जुनमा स्पोर्ट्स कम्पिटिसन, ३ जुलाईमा ग्रीन समिट, ४ जुलाईमा स्विमसुट इभेन्ट, ११ जुलाईमा टप मोडल कम्पिटिसन, १३ जुलाईमा हेड टु हेड च्यालेन्ज प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
स्यास सेरेमोनीमा अडिसनबाट छनोट भएका २४ जना फाइनलिस्ट घोषणा हुनेछन् । साथै, उनीहरूलाई प्रतियोगी अंक समेत वितरण गरिने भएको छ ।
२९ जुलाईमा प्रिमिलनरी कम्पिटिसन र १ अगस्टमा फिनाले तय गरिएको छ । यसवर्ष मिस नेपालका सबै कार्यक्रम ललितपुरस्थित द प्लाजामा आयोजना हुनेछन् ।
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