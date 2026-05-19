प्रतिनिधिहरू आफैंले गरे रास्वपा महाधिवेशन स्थलको सरसफाइ (तस्वीरहरू)

१० असार, चितवन । चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशन जारी छ ।
आइतबारदेखि जारी महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चुनावी प्रक्रिया चलिरहेको छ । केही समय अघि मात्रै केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाहरूको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार ३८४ जनाको नाम सार्वजनिक भएको छ । रास्वपाको संशोधित विधान अनुसार, १५८ जना केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था छ । जसमध्ये ९९ जना निर्वाचित हुनेछन् भने ५१ जनालाई सभापतिले मनोनीत गर्नेछन् ।
त्यस्तै ७ जना प्रदेश सभापतिहरू पदेन सदस्य हुने भएकाले स्वत: केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् ।
मतदान आज बिहान ९ बजेदेखि सुरु हुने भनिए पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन । उम्मेदवारहरूले आ-आफ्नो पक्षमा मत मागिरहेका छन् । मत माग्नका लागि उम्मेदवारहरूले व्यानर, पम्पलेट लगायतका प्रचार सामग्री व्यापक प्रयोग गरेका छन् । चुनावी प्रचार सामग्री महाधिवेशन स्थल वरपर छरपष्ट छरिँदा महाधिवेशन स्थल फोहोर देखिएका छन् ।
सरसफाइ गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आफैं खटिएका छन् । विशेष गरी सांसद केपी खनाल, प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालय सदस्य सुदीप ढकाल नेतृत्वको टोली सरसफाइमा सक्रिय भएका हुन् ।
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