+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रतिनिधिहरू आफैंले गरे रास्वपा महाधिवेशन स्थलको सरसफाइ (तस्वीरहरू)

सरसफाइ गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आफैं खटिएका छन् । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १० गते १६:४७

१० असार, चितवन । चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशन जारी छ ।

आइतबारदेखि जारी महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चुनावी प्रक्रिया चलिरहेको छ । केही समय अघि मात्रै केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाहरूको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार ३८४ जनाको नाम सार्वजनिक भएको छ । रास्वपाको संशोधित विधान अनुसार, १५८ जना केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था छ । जसमध्ये ९९ जना निर्वाचित हुनेछन् भने ५१ जनालाई सभापतिले मनोनीत गर्नेछन् ।

त्यस्तै ७ जना प्रदेश सभापतिहरू पदेन सदस्य हुने भएकाले स्वत: केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् ।

मतदान आज बिहान ९ बजेदेखि सुरु हुने भनिए पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन । उम्मेदवारहरूले आ-आफ्नो पक्षमा मत मागिरहेका छन् । मत माग्नका लागि उम्मेदवारहरूले व्यानर, पम्पलेट लगायतका प्रचार सामग्री व्यापक प्रयोग गरेका छन् । चुनावी प्रचार सामग्री महाधिवेशन स्थल वरपर छरपष्ट छरिँदा महाधिवेशन स्थल फोहोर देखिएका छन् ।

सरसफाइ गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आफैं खटिएका छन् ।  विशेष गरी सांसद केपी खनाल, प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालय सदस्य सुदीप ढकाल नेतृत्वको टोली सरसफाइमा सक्रिय भएका हुन् ।

रास्वपा महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपा महाधिवेशन : साँझ साढे ७ बजेबाट मतदान हुने

रास्वपा महाधिवेशन : साँझ साढे ७ बजेबाट मतदान हुने
रास्वपा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन : प्रारम्भिक सूचीमा ३८४ जनाको नाम, को को ?

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन : प्रारम्भिक सूचीमा ३८४ जनाको नाम, को को ?
रास्वपा महाधिवेशन : उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक

रास्वपा महाधिवेशन : उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक
रास्वपा विधान : बालेन वरिष्ठ नेता निश्चित, सभापतिले चाहे वरिष्ठको संख्या बढाउन सक्ने

रास्वपा विधान : बालेन वरिष्ठ नेता निश्चित, सभापतिले चाहे वरिष्ठको संख्या बढाउन सक्ने
बालेनका विश्वासपात्रहरूलाई मनोनयनको भर, डेढ दर्जन नेता चुनावी मैदानबाहिर

बालेनका विश्वासपात्रहरूलाई मनोनयनको भर, डेढ दर्जन नेता चुनावी मैदानबाहिर
‘मतदान सकिएको एक–डेढ घण्टामा नतिजा दिन्छौं’

‘मतदान सकिएको एक–डेढ घण्टामा नतिजा दिन्छौं’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित