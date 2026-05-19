रास्वपा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन : एक जनालाई मतदान गर्न ७ देखि १० मिनेट, नतिजा २ घण्टापछि

१० असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशन जारी छ ।
जारी महाधिवेशनमा बन्द सत्र सकाएर अहिले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको छ । पार्टी प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार, आजै साँझ साढे ७ बजेबाट मतदान सुरु हुनेछ ।
मतदानका लागि ७५ वटा विद्युतीय मेसिन तयार पारिएको छ ।
केहीबेर अघि प्रवक्ता झाले गरेको ब्रिफिङ अनुसार, एक जना केन्द्रीय सदस्यका लागि ७ देखि १० मिनेट मतदानका लागि समय लाग्नेछ ।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मतदानका लागि करिब ४ घण्टा समय लाग्ने जानकारी दिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, मतदान सकिएको करिब २ घण्टामा नतिजा सार्वजनिक भइसक्ने पनि उनले बताए ।
‘राति १/२ बजेसम्म केन्द्रीय समितिको नतिजा निकालिसक्नेगरी तयारी गरेका छौं,’ झाले भने ।
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