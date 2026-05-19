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रास्वपा केन्द्रीय सदस्यको मतपरिणाम सार्वजनिक (लाइभ)

बिहान भएको निर्वाचन अन्तर्गत अहिले अन्तिम मतपरिणाम सुनाइँदै छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ११ गते २०:२९

११ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय सदस्यमा भएको मतदानको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न थालेको छ ।

बिहान भएको निर्वाचन अन्तर्गत अहिले अन्तिम मतपरिणाम सुनाइँदै छ ।

रास्वपाको संशोधित विधान अनुसार १५८ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् । जसमध्ये ९९ जना मतदानबाट निर्वाचित हुनेछन् ।

बाँकीमध्ये ५१ जना सभापति रवि लामिछानेले मनोनीत गर्नेछन् भने ७ प्रदेशका सभापति पदेन सदस्य हुने भएकाले स्वत: केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् ।

केन्द्रीय सदस्यमा ३७९ जनाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

रास्वपा
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