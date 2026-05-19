रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा सबैभन्दा धेरै मत स्वर्णिमलाई, दोस्रोमा सोबिता

११ असार, काठमाडौं । रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा सबैभन्दा बढी मत स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएका छन् ।
त्यस्तै दोस्रो धेरै मत कानुनमन्त्री समेत रहेकी नेतृ सोबिता गौतमले प्राप्त गरेकी छिन् ।
निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार, गौतमले २५९४ मत प्राप्त गरेकी छिन् । उनले प्राप्त गरेको यो मत खुलातर्फको हो । प्रवासको तर्फबाट प्राप्त मत पनि यसमा जोडिन्छ ।
वाग्लेले खुलातर्फ २६०७ मत प्राप्त गरेका छन् भने प्रवासबाट ४९ मत गरी २६५६ मत प्राप्त गरेका छन् ।
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