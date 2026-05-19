रिमा विश्वकर्माले गरिन् सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा

११ असार, काठमाडौं । रास्वपा सहमहामन्त्रीका लागि रिमा विश्वकर्माले उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छिन् ।
केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएसँगै उनले सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी हुन् ।
निर्वाचन आयोगले आजै पदाधिकारीका लागि पनि निर्वाचन गर्ने बताएको छ ।
यद्यपि केन्द्रीय सदस्यहरूकै अन्तिम मतपरिणाम भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
प्रवासबाट आएको मत जोडेर पुन: प्रकाशन गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
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