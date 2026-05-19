उपसभापतिमा सोबिता गौतमको प्रस्तावक प्रतिभा रावल

११ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उपसभापति उम्मेदवार सोबिता गौतमको प्रस्तावक प्रतिभा रावल बनेकी छिन् ।
केन्द्रीय सदस्यको मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै पदाधिकारीका आकांक्षीहरूले उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
जसमा कानुनमन्त्री समेत रहेकी गौतमको प्रस्तावक भूमिमन्त्री रावल बनेकी हुन् ।
पदाधिकारीको उम्मेदवार मनोनयनमा प्रस्तावक १ जना र समर्थक पनि १ जना भए हुने व्यवस्था छ ।
गौतम केन्द्रीय सदस्यमा सर्वाधिक मत ल्याउनेमध्येकी दोस्रो नेता हुन् । उनले महिला उपसभापति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै छिन् ।
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