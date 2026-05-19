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हिजो जस्तै आज पनि पश्चिम तराईका जिल्लामा गर्मी बढ्ने सम्भावना

मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हिजो धनगढी, नेपालगञ्ज र भैरहवामा तातो हावाको लहर चलेको थियो भने डडेलधुरा, दिपायल, वीरेन्द्रनगर, जुम्ला, घोराही, पोखरा, सिमरा, भरतपुर र संघीय राजधानी काठमाडौंमा तातो दिन थियो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १२ गते ६:२२

१२ असार, काठमाडौं । हिजो अत्यधिक गर्मी झेलेका लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका जिल्लाहरूमा आज पनि तातो हावा चल्ने सम्भावना कायम रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।

आज लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका केही स्थानमा तातो हावा चल्ने तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराईका केही स्थानमा तापक्रम बढेर तातो दिन हुने सम्भावना रहेको मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

हिजो असार ११ गते देशका अधिकांश सहरहरूमा अत्यधिक गर्मी महसुस गरिएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हिजो कैलालीको धनगढी, बाँकेको नेपालगञ्ज र रुपन्देहीको भैरहवामा तातो हावाको लहर (लु) चलेको थियो ।

हिजो नेपालगञ्जमा सबैभन्दा बढी ४०.७ डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापक्रम रेकर्ड गरिएको थियो । यसैगरी धनगढीमा ३९.८ र भैरहवामा ३९.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुगेको थियो ।

यस्तै डडेलधुरा, डोटीको दिपायल, सुुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, जुम्ला, दाङको घोराही, कास्कीको पोखरा, बाराको सिमरा, चितवनको भरतपुर र संघीय राजधानी काठमाडौंमा तातो दिन थियो ।

हिजो दिपायलमा ३८.७, वीरेन्द्रनगरमा ३७.९, भरतपुरमा ३७.५, सिमरामा ३७, पोखरामा ३२.५, काठमाडौंमा ३१, जुम्लामा २९.५ र डडेलधुरामा २८.९ डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापक्रम पुगेको थियो ।

आजको मौसम पूर्वानुमान 

आज दिउँसो र राति देशका हिमाली तथा पहाडी भागहरूमा सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । साथै, उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको समेत पूर्वानुमान गरिएको छ ।

साथै तराईका जिल्लामा तातो हावा चल्ने र तातो दिन कायम रहने सम्भावना छ ।

महाशाखाले तातो हावा चल्ने र तापक्रम वृद्धि हुने क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन र मौसमसम्बन्धी सूचनामा अद्यावधिक रहन विशेष आग्रह गरेको छ ।

मौसम पूर्वानुमान
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