उरुग्वेविरुद्ध ४२ औं मिनेटमा स्पेनलाई अग्रता

१३ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत उरुग्वे र स्पेनबीच भइरहेको खेलमा स्पेनले अग्रता लिएको छ ।
खेलको ४२ औं मिनेटमा स्पेनका लागि एलेक्स बएनाले गोल प्रहार गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका हुन् ।
खेलको ४२ औं मिनेटमा स्पेनका लागि एलेक्स बएनाले गोल प्रहार गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका हुन् ।
१३ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत उरुग्वे र स्पेनबीच भइरहेको खेलमा स्पेनले अग्रता लिएको छ ।
खेलको ४२ औं मिनेटमा स्पेनका लागि एलेक्स बएनाले गोल प्रहार गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका हुन् ।
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