साउदी अरेबिया भर्सेस् केप भर्डे : पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकियो

१३ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत शनिबार केप भर्डे र साउदी अरेबियाबीच भइरहेको खेलको पहिलो हाफ सकिएको छ ।
समूह ‘एच’ अन्तर्गतको यो खेलमा हालसम्म दुवै टिमले कुनै पनि गोल गर्न सकेका छैनन् ।
फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत शनिबार केप भर्डे र साउदी अरेबियाबीच भइरहेको खेलको पहिलो हाफ सकिएको छ ।
१३ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत शनिबार केप भर्डे र साउदी अरेबियाबीच भइरहेको खेलको पहिलो हाफ सकिएको छ ।
समूह ‘एच’ अन्तर्गतको यो खेलमा हालसम्म दुवै टिमले कुनै पनि गोल गर्न सकेका छैनन् ।
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