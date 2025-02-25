न्युजिल्यान्डविरुद्ध बेल्जियमको ३–० गोलको अग्रता

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- फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत न्युजिल्यान्डविरुद्धको खेलमा बेल्जियमका लियान्द्रो ट्रोसार्डले दुई गोल गरेका छन् ।
- सोही खेलमा बेल्जियमका लागि केभिन डे ब्रुएनाले तेस्रो गोल थपेका छन् ।
१३ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत शनिबार जारी खेलमा बेल्जियमले तेस्रो गोल प्रहार गरेको छ । न्युजिल्यान्डविरुद्धको यो खेलमा बेल्जियमका लागि केभिन डे ब्रुएनाले तेस्रो गोल गरेका हुन् ।
यसअघि दुई वटा गोल लियान्द्रो ट्रोसार्डले गरेका थिए । उनले खेलको २८ औं र ५० औं मिनेटमा गोल गरेका थिए ।
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