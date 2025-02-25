न्युजिल्यान्डविरुद्ध बेल्जियमको अग्रता

१३ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत शनिबार जारी न्युजिल्यान्डविरुद्धको खेलमा बेल्जियमले अग्रता लिएको छ ।
बेल्जियमका लागि खेलको २८ औं मिनेटमा लियान्द्रो ट्रोसार्डले गोल गरेर टिमलाई अग्रता दिलाएका हुन् ।
बेल्जियमका लागि खेलको २८ औं मिनेटमा लियान्द्रो ट्रोसार्डले गोल गरेर टिमलाई अग्रता दिलाएका हुन् ।
१३ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत शनिबार जारी न्युजिल्यान्डविरुद्धको खेलमा बेल्जियमले अग्रता लिएको छ ।
बेल्जियमका लागि खेलको २८ औं मिनेटमा लियान्द्रो ट्रोसार्डले गोल गरेर टिमलाई अग्रता दिलाएका हुन् ।
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