+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जर्मनीमा गोली चल्दा ६ जनाको मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १६ गते ७:०३
Photo Credit : AFP

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जर्मनीको एक कल्याण केन्द्रमा ४५ वर्षीय व्यक्तिले गोली चलाउँदा ६ जना कर्मचारीको मृत्यु भएको छ ।
  • तीन महिने छोरीको अभिभावकत्व विवादका कारण घटना घटेको आन्तरिक मामिला मन्त्री डानिएला बेहेरेन्सले बताइन् ।
  • प्रहरीले गोली चलाउने संदिग्धसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ र हाल थप खतरा नरहेको जनाएको छ ।

१६ असार, काठमाडौं । जर्मनीमा एक व्यक्तिले श्रीमती र छोरीलाई राखिएको एक कल्याण केन्द्रमा गोली चलाउँदा ६ जनाको मृत्यु भएको छ ।

जर्मनीको प्रहरीले जनाएअनुसार तीन महिने छोरीको अभिभावकत्व सम्बन्धी विवादका बीच ती व्यक्तिले गोली चलाउँदा चार जना महिला र दुई जना पुरुषको मृत्यु भएको हो । मृतक सबै उक्त कल्याण केन्द्रका कर्मचारी रहेका बीबीसीले जनाएको छ ।

घटना हुँदा तीन महिनाकी शिशु र उनकी आमा कार्यालयभित्रै थिए, तर उनीहरूलाई कुनै चोटपटक नलागेको अधिकारीहरु बताएका छन् ।

प्रहरीले गोली चलाउने व्यक्तिसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । र, सर्वसाधारणका लागि कुनै थप खतरा नरहेको पनि प्रहरीले  जनाएको छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्री डानिएला बेहेरेन्सले सोमबार राति पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यो घटना ‘पारिवारिक कारण’ले भएको बताइन् ।

प्रहरीका अनुसार स्थानीय समयअनुसार दिउँसो १२:१० बजे पहिलो पटक युवा कल्याण केन्द्रमा गोली चलेको खबर आएको थियो ।

प्रहरीका अनुसार चार जना महिला र एक जना पुरुषको केन्द्रभित्रै गोली हानी हत्या गरिएको थियो भने अर्को एक जनाको अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । सबै मृतक वयस्क छन् ।

ल्युनेबर्ग प्रहरी प्रमुख काथ्रिन शुलका अनुसार संदिग्ध ४५ वर्षीय टर्की मूलका व्यक्ति हुन् । उनी जर्मनीमै जन्मिएका थिए र हानोभरमा बसोबास गर्थे ।

उनको सोमबार आफ्नी छोरीको अभिभावकत्वबारे छलफल गर्न केन्द्रमा, धेरै पीडितहरूसँग भेटघाट गर्ने समय तय गरिएको थियो । शुलले उनी धम्कीसम्बन्धी घटनाका कारण प्रहरीको निगरानीमा राखिएको भए पनि उनलाई ‘हिंसात्मक व्यक्ति’ का रूपमा नहेरिएको बताइन् । उनीसँग बन्दुक राख्ने कानुनी अनुमति पनि थिएन ।

घटनापछि संदिग्ध एक महिलाले चलाएको कारमा चढेर ती व्यक्ति घटनास्थलबाट फरार भएका थिए ।

एक प्रत्यक्षदर्शीले फोकस अनलाइनलाई बताएअनुसार प्रहरीले ती पुरुष र महिलालाई रोकिन चेतावनी दिएको थियो र त्यसपछि गाडीमाथि पटक–पटक गोली चलाएको थियो ।

बिल्ड पत्रिकाले प्रकाशित गरेको भिडियोमा नजिकैको ग्रामीण सडकमा प्रहरीले बनाएको चेकपोस्टमा पांग्रा फुटेको एउटा मर्सिडिज कार रोकिएको देखिन्छ । भिडियोमा हतियारधारी प्रहरीले कारभित्रका व्यक्तिहरूलाई बाहिर निस्कन आदेश दिँदै उनीहरूलाई सडकमा घोप्टो पारेर नियन्त्रणमा लिएको देखिन्छ ।

गोलीकाण्ड जर्मनी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो

महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो
मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?

मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?
एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?

विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?
प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित