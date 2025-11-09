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खड्का निवासमा कांग्रेस संस्थापन इतर समूहको बैठक बस्दै

महाराजगञ्जको चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापनाको तयारी

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १९ गते ८:३१

१९ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले समूहको बैठक बोलाएका छन् ।

उनले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवानिकट रहेका नेताहरूसँग छलफलका लागि समूहको बैठक बोलाएका हुन् ।

बैठक गल्फुटारस्थित खड्का निवासमा शुक्रबार दिउँसो २ बजे बस्ने एक पूर्वपदाधिकारीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा समूहले सम्पन्न गरेको प्रदेशस्तरीय भेलाको समीक्षा र आगामी रणनीतिबारे छलफल हुनेछ ।

गल्फुटार बैठकमा खड्काले नेतृत्व गरेको समूहको राष्ट्रिय भेलाबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको विपक्षमा रहेको खड्का समूहले अन्तिम भेला १६ असारमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भेला आयोजना गरेको थिए ।

त्यसअघि विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशस्तरीय भेलामा कांग्रेसमा छुट्टै विचार समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता डा. शेखर कोइरालालाई प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो ।

खड्काले बैठक बोलाउनुअघि कांग्रेस नेताहरू विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र डा. शशांक कोइरालाबीच बिहीबार छलफल भएको थियो ।

यसैबीच देउवानिकट नेताहरूले महाराजगञ्जको चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापनाको तयारी गरेका छन् ।

सम्पर्क कार्यालयबाट १५ औं महाधिवेशनको तयारीका लागि कामहरू हुने नेताहरूले बताएका छन् ।

नेपाली काँग्रेस पूर्णबहादुर खड्का
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