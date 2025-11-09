कांग्रेसको नीति, अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा. आचार्य नियुक्त

१९ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा. सुरेश आचार्य नियुक्त भएका छन् ।
प्रतिष्ठानका प्रमुख एवम् उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार भक्तपुरका आचार्यलाई प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका हुन् ।
पार्टी विधानको धारा ३६ (घ) बमोजिम १ साउनदेखि लागू हुने गरी आचार्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
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