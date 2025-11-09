‘फेरि रेशम फिलिली’ फिल्मका निर्माताबीचको लेनदेन विवाद अदालतमा

काठमाडौं । फिल्म ‘फेरि रेशम फिलिली’का दुई निर्माण साझेदारको विवाद अदालतमा पुगेको छ । निर्माता रौनकविक्रम कँडेलले अभिनेता समेत रहेका अर्का निर्माता विनय श्रेष्ठविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेनदेनको मुद्दा दायर गरेका छन् ।
अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले १३ जेठमा कँडेलले श्रेष्ठविरुद्ध ‘करार बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको’ भन्दै मुद्दा दायर गरेको जनाए । उनका अनुसार वादी र प्रतिवादीबीच रकम लेनदेनको विवाद हो ।
केही मिडियामा श्रेष्ठले कँडेललाई ९१ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरेपनि अदालतका सूचना अधिकारी खतिवडाले भने रकम खुलाएनन् ।
यो मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधिन छ । जेठ २७ गते म्याद तामेल भएर अहिले प्रत्यूत्तर दर्ता भएको स्थितीमा छ ।
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