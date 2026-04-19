नख्खु कारागारबाट फरार कैदी उदयपुरमा पक्राउ

१९ असार, उदयपुर । हाडनातामा जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर भई २३ वर्ष कैद सजाय तथा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएका एक फरार कैदीलाई उदयपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका अनुसार शुक्रबार बिहान अस्थायी प्रहरी पोस्ट चुहाडेबाट खटिएको प्रहरी टोलीले फरार रहेका २६ वर्षीय कैदीलाई पक्राउ गरेको हो । उनको पहिचान भने खुलाइएको छैन ।
प्रहरीका अनुसार उनी २०८२ साल भदौ २४ गते भएको जेन्जि आन्दोलनका क्रममा ललितपुरस्थित नख्खु कारागारबाट फरार भएका थिए । उनी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट हाडनातामा जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर भई २३ वर्ष कैद र ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना सजाय सुनाइएपछि कैद भुक्तान गरिरहेका थिए ।
फरार अवस्थामै रहेका उनलाई प्रहरीले उदयपुरबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका कैदीलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला कारागार कार्यालय उदयपुरमा बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ ।
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