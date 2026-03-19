भदौ २४ मा नख्खु कारागारबाट भागेका कैदी फेरि चोरी कसुरमै पक्राउ

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते नख्खु जेलबाट उनी फरार भएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १० गते १९:३१

१० वैशाख, काठमाडौं । चोरी मुद्दामा जेल परेर जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते नख्खु कारागारबाट फरार कैदी फेरि चोरी कसुरमै पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–४ घरभई हाल काठमाडौंको क्षेत्रपाटी बस्ने २३ वर्षीय काठमाडौंमा विकेश शाही भनेर परिचय दिने विज्ञान परियार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

उनलाई नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बुधबार काठमाडौंको नयाँबजारबाट पक्राउ गरेको हो ।

गत पुस २७ गते काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ माकलबारीमा कोठामा कोही नभएको मौका पारेर चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार सो घटनामा सुनका गरगहना, मोबाइल र एक लाख ६२ हजार रुपैयाँ नगदसमेत चोरी भएको थियो ।

त्यो चोरीमा परियार संलग्न रहेको अनुसन्धानमा देखिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको छ । उनीसँगै चोरी गरिएको मोबाइल एक थान बरामद भएको पनि प्रहरीले जनाएको छ ।

अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनले २०७६, २०७७ र २०८१ मा चोरीमा संलग्न भएर मुद्दा दर्ता भएको पनि खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । तीनै मुद्दाका आधारमा उनी ललितपुरको नख्खु कारागारमा कैद भुक्तान गर्दैथिए ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते नख्खु जेलबाट उनी फरार भएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

अहिलेको चोरीसमेतको कसुरमा थप अनुसन्धान गरेर कारबाहीका लागि उनलाई प्रहरी वृत्त बौद्धमा पठाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए ।

चोरी कसुर नख्खु कारागार भागेका कैदी
सम्बन्धित खबर

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन
बैतडीमा अस्थायी मनसुन प्रतिकार्य बेस स्थापना

बैतडीमा अस्थायी मनसुन प्रतिकार्य बेस स्थापना
बन्दुकको छर्रा लागेर वडा सदस्य घाइते

बन्दुकको छर्रा लागेर वडा सदस्य घाइते
राष्ट्रपति कार्यालयले पाएन अतिरिक्त जग्गा, पुलिस एकेडेमी महाराजगञ्जमै

राष्ट्रपति कार्यालयले पाएन अतिरिक्त जग्गा, पुलिस एकेडेमी महाराजगञ्जमै
मल आपूर्तिमा कूटनीतिक पहल गरिदिन परराष्ट्रमन्त्रीसँग कृषिमन्त्रीको आग्रह

मल आपूर्तिमा कूटनीतिक पहल गरिदिन परराष्ट्रमन्त्रीसँग कृषिमन्त्रीको आग्रह
खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

