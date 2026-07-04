अफ्रिकाबाट २ टोली मात्र अन्तिम १६ मा, एसियन टोली सबै बाहिरिए

२० असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को राउण्ड अफ ३२ को खेलहरु सकिसकेका छन् र अन्तिम १६ अर्थात प्रि क्वाटरफाइनलको समिकरण तय भइसकेको छ । अन्तिम १६ मा पनि युरोप र अमेरिकी क्षेत्रकै टोलीहरुको बाहुल्य रहेको छ ।
अफ्रिकाबाट दुई टोली मात्र अन्तिम १६ मा पुग्दा एसियाबाट भने कुनै पनि टोली अन्तिम १६ मा पुग्न सकेन ।
अफ्रिकाबाट ९ टोली अन्तिम ३२ मा पुगेमोमा ७ टोली पराजित हुँदै बाहिरियो भने मोरक्को र इजिप्ट दुई टोली मात्र अन्तिम १६ मा पुगे ।
यस्तै एसियाबाट जापान र एसियन कोटामा खेल्ने अस्ट्रेलिया अन्तिम ३२ मा पुगेको थियो । दुवै टोली राउण्ड अफ ३२ मै पराजित हुँदै बाहिरिँदा अब विश्वकपबाट एसियाको टिम बाँकी रहेन ।
अन्तिम १६ मा युरोपबाट सबैभन्दा धेरै ७ टिमले स्थान बनाएका छन् । युरोपबाट साविक उपविजेता फ्रान्ससहित पूर्व विजेताहरु स्पेन र इंग्ल्यान्ड, बेल्जियम, पोर्चुगल, नर्वे र स्विट्जरल्यान्डले अन्तिम १६ मा स्थान बनाएका हुन् ।
यस्तै दक्षिण अमेरिकाबाट साविक विजेता अरेजेन्टिनासहित ब्राजिल, कोलम्बिया र पाारग्वे गरी ४ टिमले अन्तिम १६ मा स्थान बनाए ।
राउण्ड अफ ३२ मा पुगेको मध्ये दक्षिण अफ्रिकाको इक्वेडर मात्र अन्तिम १६ मा पुग्न सकेन ।
यस्तै उत्तर अमेरिकाबाट अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडा तीनै राष्ट्रले राउण्ड अफ ३२ मा जित हात पार्दै अन्तिम १६ मा स्थान बनाएका छन् ।
अन्तिम १६ मा को-को खेल्दैछन्?
असार २० गते
क्यानडा भर्सेस मोरक्को राती २२:४५ बजे
असार २१ गते
पाराग्वे भर्सेस फ्रान्स, विहान २:४५ बजे
असार २२ गते
ब्राजिल भर्सेस नर्वे, विहान १:४५ बजे
मेक्सिको भर्सेस इंग्ल्यान्ड, विहान ५:४५ बजे
असार २३ गते
पोर्चुगल भर्सेस स्पेन, विहान १२:४५ बजे
अमेरिका भर्सेस बेल्जियम, विहान ५:४५ बजे
अर्जेन्टिना भर्सेस इजिप्ट, राती २१:४५ बजे
असार २४ गते
स्विट्जरल्यान्ड भर्सेस कोलम्बिया, विहान १:४५ बजे
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