२० असार, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला र तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सय दिनमा २९ वटा लालपुर्जा वितरण गरेको छ ।
सरकार गठनका सय दिनमा सम्पन्न विभिन्न ४८ कामको सूची सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले २९ वटा लालपुर्जा वितरण गरिएको जनाएको हो ।
सम्पन्न भएका कामको सूचीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई २९ वटा लालपुर्जा वितरण गरिएको उल्लेख छ ।
सूचीअनुसार १६ सय भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुमवासी र अव्यवस्थितको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमणीकरणको काम पनि सम्पन्न भएको छ ।
यस्तै भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण हेर्न मिल्ने गरी डिजिटल ड्यासबोर्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
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