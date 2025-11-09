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सरकारले भन्यो– ४६५ सुकुमवासी परिवारलाई राहत दिइसक्यौं

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २० गते १६:३३

२० असार, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंका विभिन्न सुकुमवासी बस्तीबाट विस्थापित भएका ४६५ परिवारलाई राहत रकम प्रदान गरेको छ ।

सरकार गठनको सय दिन पूरा भएको अवसरमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विस्थापित सुकुमवासी परिवारमध्ये ४६५ परिवारलाई राहत रकम प्रदान गरिएको जानकारी दिइएको हो ।

सरकारका अनुसार उनीहरूलाई ५ जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअुनसार प्रति परिवार २५ हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम प्रदान गरिएको जानकारी दिइएको हो ।

११ वैशाखमा सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको निर्णय अनुसार काठमाडौंका १७ सुकुमवासी बस्तीबाट दुई हजार ६०८ परिवार विस्थापनमा परेका थिए ।

ती मध्ये ३८८ परिवारलाई सरकारले विभिन्न ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राखेको छ । विस्थापनमा परेका दुई हजार २२० परिवार ‘होल्डिङ सेन्टर’ भन्दा बाहिर नै रहेका पत्रकार सम्मेलनम जानकारी गराइएको छ ।

सरकार सुकुमवासी
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