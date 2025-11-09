मथुराप्रसाद श्रेष्ठ स्वास्थ्य पत्रकारिता अध्ययनवृत्ति पुरस्कार उपेन्द्र खड्कालाई

२० असार, काठमाडौं । मथुराप्रसाद श्रेष्ठ स्वास्थ्य पत्रकारिता अध्ययनवृत्ति (फेलोसिप) पुरस्कार उपेन्द्र खड्काले पाएका छन् । खड्का उकेरा डटकम कार्यरत छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक समारोहमा आयोजक संस्थाले पुरस्कारको घोषणा गरेको हो ।
नेपाल इन्टेन्सिभ केयर रिसर्च फाउन्डेसन र एरिटे हेल्थसायन्सेस को आर्थिक सहयोगमा उनलाई यो अध्ययनवृति पुरस्कारका लागि छनोट गरिएको हो । पुरस्कार ३ लाख रूपैयाँ राशीको रहेको छ ।
६ महिने स्वास्थ्य पत्रकारिता अध्ययनवृत्ति का लागि आवेदन माग भएकोमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रिपोर्टिङ गर्दै आएका २१ पत्रकारले आवेदन दिएका थिए । सो आवेदनमध्येबाट खड्कालाई छनोट गरिएको हो ।
यी दुई संस्थाले स्वास्थ्य पत्रकारका लागि सुरु गरेको यो पहिलो अध्ययनवृति पुरस्कार समेत हो।
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