शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका ४२ कामको सूची

२१ असार, काठमाडौं । शिक्षा, तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले १०० दिनमा गरेका ४२ काम सार्वजनिक गरेका छन् । मिति २०८२ चैत १३ गतेदेखि २०८३ असार १९ गतेसम्म मन्त्रालयले गरेको काम र्सावनिक गरेका हुन् । एसईईको नतिजा एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालयमा ६५ दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्न सुरु गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
बिदाको दिनमा समेत वैदेशिक अध्ययन अनुमति–पत्र र शैक्षिक प्रमाणीकरणको सेवा थालनी गरिएकोको प्रगति विवरणमा भनिएको छ । जेन्जी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र नागरिकहरूलाई सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर, सीप, विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनर्स्थापना सुरु गरिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोज तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयन कार्यान्वयन सुरू गरिएको छ । नेपाल संस्कृत, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिमलगायतका विश्वविद्यालय रा.खे.प., नेपाल स्काउट, राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड, शिक्षा तथा मानवश्रोत विकास केन्द्र र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग सम्बन्धित कार्यदलहरुका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाईएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा रहेको दलीय हस्तक्षेप हटाउनको लागि सबै विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थी संगठनले प्रयोग गर्ने गरी भवन जमिन उपलब्ध नगराउने, भौतिक संकेत हटाइएको छ ।
मन्त्रालयबाट स्वीकृत क्यालेण्डर अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको प्रणाली लागू गरिएको जनाइएको छ । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धान्तका आधारमा सबै विश्वविद्यालय र सबै स्वायत्त निकायहरूमा पदाधिकारी छनोटको काम भएको उल्लेख छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ४०० जना प्राध्यापकहरु अध्ययन विदामा गएर तोकिएको समयमा नफर्केको अवस्थामा कारबाही स्वरुप २ अर्ब राजश्व फिर्ता हुनुपर्नेमा १३ करोड राजस्व फिर्ता भइसकेको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् १०० दिनका ४२ काम –
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