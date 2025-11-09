२१ असार, काठमाडौं । अनलाइनखबरकर्मी शिव मुखियालाई मातृशोक परेको छ । मनोरञ्जन र जीवनशैली ब्यूरोका संयोजक मुखियाकी आमा टीकामाया मुखियाको शनिबार बिहान निधन भएको हो ।
इलाम नगरपालिका–४ निवासी, ६८ वर्षीया टिकामायाको शनिबार बिहान ५ बजे जिल्ला अस्पताल इलाममा निधन भएको थियो ।
उनी श्वासप्रश्वास सम्बन्धीका समस्याबाट पीडित थिइन् । एक्कासी समस्या बल्झिएपछि उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएकोमा उपचारमा क्रममा निधन भएको हो ।
टीकामायाका एक छोरा र ४ छोरी रहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4