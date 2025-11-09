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अनलाइनखबरकर्मी शिव मुखियालाई मातृशोक

इलाम नगरपालिका–४ निवासी, ६८ वर्षीया टिकामायाको शनिबार बिहान ५ बजे जिल्ला अस्पताल इलाममा निधन भएको थियो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २१ गते १२:३२

२१ असार, काठमाडौं । अनलाइनखबरकर्मी शिव मुखियालाई मातृशोक परेको छ । मनोरञ्जन र जीवनशैली ब्यूरोका संयोजक मुखियाकी आमा टीकामाया मुखियाको शनिबार बिहान निधन भएको हो ।

इलाम नगरपालिका–४ निवासी, ६८ वर्षीया टिकामायाको शनिबार बिहान ५ बजे जिल्ला अस्पताल इलाममा निधन भएको थियो ।

उनी श्वासप्रश्वास सम्बन्धीका समस्याबाट पीडित थिइन् । एक्कासी समस्या बल्झिएपछि उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएकोमा उपचारमा क्रममा निधन भएको हो ।

टीकामायाका एक छोरा र ४ छोरी रहेका छन् ।

टीकामाया मुखिया
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